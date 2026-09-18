Privatizzazione SAC: Siracusa approva l’odg del PD

Il Consiglio provinciale di Siracusa approva all’unanimità l’ordine del giorno del Consigelie del Pd Giuseppe Stefio sulla privatizzazione della Sac.



Azione che impone la massima attenzione da parte delle istituzioni e la necessità di tutelare l’interesse pubblico, valorizzando il ruolo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa quale socio pubblico della società di gestione aeroportuale. Ala base di tutto: il futuro degli scali di Catania e Comiso, nodo cruciale per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale dell’intera Sicilia orientale.

Un risultato politicamente e istituzionalmente rilevante secondo il PD, alla luce del fatto che il medesimo ordine del giorno era stato invece bocciato dal Consiglio metropolitano di Catania. A Siracusa invece tutte le forze presenti in Consiglio hanno riconosciuto la necessità di difendere il ruolo pubblico degli enti soci e di pretendere piena trasparenza sulle scelte che riguardano il futuro degli aeroporti di Catania e Comiso.



«L’approvazione unanime del nostro ordine del giorno – dice Giuseppe Stefio è un segnale forte e importante – La SAC non è un semplice asset finanziario: gestisce infrastrutture decisive per cittadini, imprese, lavoratori e turismo. Il Libero Consorzio di Siracusa, quale socio pubblico, deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo, chiedendo trasparenza, garanzie sugli investimenti e sull’occupazione e tutelando concretamente il futuro dell’aeroporto di Comiso.

La privatizzazione non può tradursi in una semplice operazione finanziaria: servono garanzie precise sul futuro degli scali, sul lavoro e sulla capacità del territorio di incidere sulle scelte strategiche».

Un lavoro politico e istituzionale riconosciuto

L’approvazione dell’ordine del giorno, per il PD, rappresenta anche il risultato del lavoro politico e istituzionale portato avanti da Giuseppe Stefio. Il quale ha voluto e promosso l’iniziativa per difendere gli interessi del territorio siracusano, chiedere garanzie concrete sui livelli occupazionali e sulla continuità operativa degli scali e assicurare che la componente pubblica mantenga un peso determinante nelle future scelte di governance.



La proposta impegna il Presidente del Libero Consorzio a richiedere tutti gli atti e le informazioni per una valutazione consapevole della procedura, a promuovere una valutazione indipendente del valore della SAC, delle quote pubbliche e del patrimonio infrastrutturale aeroportuale e ottenere chiarezza sul piano industriale, sugli investimenti, sulla tutela occupazionale e sui criteri di selezione dell’eventuale partner privato.

Particolare attenzione viene riservata all’aeroporto di Comiso, che deve rimanere parte integrante e strategica del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, senza subire arretramenti o penalizzazioni nel nuovo assetto societario. La tutela dello scalo ragusano riguardaanche il territorio siracusano e le sue prospettive di sviluppo, considerata la stretta integrazione economica, turistica e infrastrutturale dell’intera area orientale dell’Isola.





