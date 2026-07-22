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Italia, Politica, Priolo Gargallo, Sicilia

Ricorso al Tar, Gianni: «Garantito il rispetto della legge»

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All’esito della pronuncia, il sindaco Pippo Gianni ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio comunale. «Nonostante i ripetuti tentativi della minoranza di creare disordini, provocazioni e caos nel corso delle sedute, con il chiaro intento di paralizzare i lavori d’aula, la Presidenza ha sempre garantito il rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure», ha dichiarato il primo cittadino.

«La pronuncia del Tribunale Amministrativo rende oggi il giusto merito a chi ha operato unicamente a tutela delle Istituzioni e della comunità», ha aggiunto Gianni.

Si prosegue con i progetti per il territorio

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, l’attività istituzionale proseguirà con concentrazione sui progetti, sui servizi e sullo sviluppo del territorio di Priolo Gargallo.

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