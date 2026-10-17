Santa Maria di Licodia, auto precipita in un dirupo: salvato con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

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SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA)-Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi in contrada Rocca del Corvo, a Santa Maria di Licodia, dove un automobilista è precipitato in un profondo dirupo a bordo del proprio fuoristrada per cause ancora in fase di accertamento.

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L’intervento complesso dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato poco dopo le ore 14:00, mobilitando immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò. Data la zona impervia e la complessità nel raggiungere il veicolo via terra, si è reso necessario l’intervento immediato del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, giunto sul posto con un elicottero e personale elisoccorritore a bordo.

Il recupero e il trasporto in ospedale

Una volta individuato il fuoristrada, gli operatori si sono calati nel dirupo per prestare le prime cure all’infortunato e metterlo in sicurezza. Successivamente, l’uomo è stato recuperato a bordo del velivolo tramite l’utilizzo del verricello.

Atterrati sulla piazzola di Ragalna, i Vigili del Fuoco hanno affidato il ferito alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.