Scontro con auto: motociclista in ospedale in elisoccorso

Incidente stradale lungo via Elorina, in direzione Siracusa, all’altezza della Traversa Mottava,dove un’automobile e una moto Honda Hornet sono rimaste coinvolte in uno scontro. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni, alla guida dell’auto si trovava una donna, mentre la motocicletta era condotta da un uomo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato le conseguenze più serie nell’impatto.

Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso per le cure del caso. Quando gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, il motociclista era già stato affidato al personale sanitario e non si trovava più sul luogo dello scontro.

Gli agenti sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del motociclista.