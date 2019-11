E’ tutto pronto sui campi di viale Giuseppe Agnello per ospitare domani mattina la gara di andata della semifinale scudetto tra il Tennis Club match Ball Siracusa e il CT Vela Messina. Sarà dunque un inedito derby siciliano tra la sorprendente matricola siracusana e la più esperiente formazione messinese a designare una delle due formazioni che contenderà alla vincente del doppio confronto fra Selva Alta Vigevano e Park Tennis Genova il tricolore. Per il TCMatch Ball Siracusa guidato dalle presidenti Paola e Sabrina Cortese si tratta di un risultato sorprendente: aver colto nella stagione di debito nella massima serie l’accesso alla semifinale scudetto – a fronte di un obiettivo stagionale rappresentato da una salvezza da centro senza troppi affanni – è qualcosa che fa il paio con la “storica” promozione in Serie A1 conquistata un anno fa. Da allora il team del capitano non giocatore Nico De Simone e del vice Lele Sammatrice si strada ne ha fatta tanta grazie agli splendidi ragazzi “allevati”in casa ai quali hanno dato manforte di volta in volta alcuni importanti atti stranieri che orbitano a ridosso della lidi dei migliori cento giocatori al mondo.

L’appuntamento per la semifinale di andata è per domani mattina alle 10 – anche in questa occasione l’ingresso sarà gratuito – e ancora una volta sarà il calore dell’appassionato e competente pubblico di Siracusa a poter fare la differenza.

Questa l‘analisi del capitano non giocare Nico De Simone: “Siamo sereni perché abbiamo colto sin qui un risultato assolutamente inaspettato – ha detto -. Allo stesso tempo, però, siccome siamo ambiziosi, sappiamo che possiamo migliorare ancora di più questo risultato. Come sempre daremo il massimo. Abbiamo lavorato bene in settimana e dunque siamo pronti per provare a continuare a fare strada”.

Match Ball Siracusa – Ct Vela Messina

G.A. Daniela Bertinaria; arbitri: Francesco Guglielmino, Giancarlo Cillari, Paolo Cutrona

Comments

comments