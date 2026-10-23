Serie A Gold di Pallamano, la Teamnetwork Albatro vola a Bolzano per la sfida ad altissima quota

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SIRACUSA / BOLZANO – Nuovo test di altissimo livello per la Teamnetwork Albatro Siracusa, attesa domani sera, sabato 24 ottobre con fischio d’inizio alle ore 19:30, dalla delicata trasferta contro il Bolzano. Il match, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile, mette in palio punti fondamentali per le posizioni di vertice della classifica.

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Gli altoatesini padroni di casa occupano attualmente il quarto posto a quota 10 punti, con appena due lunghezze di vantaggio sulla formazione siracusana. Entrambe le compagini si presentano all’appuntamento con un cammino speculare nelle ultime quattro uscite, caratterizzato da due vittorie e due sconfitte. Anche le cifre complessive ed il saldo della differenza reti delineano un perfetto equilibrio tra le due rose, con un leggerissimo margine a favore degli uomini guidati dal tecnico spagnolo Mateo Garralda.

Coach Garralda: «Siamo più calmi e solidi, una grande opportunità per salire»

Nel tracciare le chiavi tattiche della vigilia, l’allenatore dell’Albatro Mateo Garralda evidenzia le qualità degli avversari e lo stato di forma dei suoi atleti:

«Sarà una bellissima partita che dobbiamo affrontare al massimo per continuare la nostra risalita in classifica – dichiara il tecnico Mateo Garralda –. Il Bolzano è una squadra che esprime un gioco molto veloce, facendo leva su due pivot che svolgono un lavoro fondamentale sui blocchi a favore dei terzini; in fase difensiva vantano grande mobilità e riescono ad esercitare forte pressione sui centrali avversari».

Ancora Garralda sul momento della squadra: «Si tratta di una sfida complessa per entrambe, ma per noi rappresenta una ghiotta opportunità per riagganciare e avvicinarci alle primissime posizioni. Il gruppo si presenta più solido e sereno: le ultime due vittorie ci hanno trasmesso tanta sicurezza».

L’incontro tra Bolzano e Teamnetwork Albatro sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale PallamanoTV.

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