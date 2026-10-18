Serie A, la Lazio travolge la Juventus 3-0 all’Allianz Stadium e riaggancia l’Inter in vetta

TORINO – Impresa clamorosa della Lazio all’Allianz Stadium. Nel posticipo domenicale della giornata di Serie A, la squadra allenata da Gennaro Gattuso si impone con un netto e perentorio 3-0 sulla Juventus, conquistando tre punti pesantissimi che le consentono di riagganciare l’Inter in testa alla classifica.
Primo tempo di marca biancoceleste
La gara si sblocca nella prima frazione di gioco: al 24′ la Juventus si vede annullare dal VAR un gol a Kolo Muani per fuorigioco, ma al 37′ è la Lazio a colpire con un’incornata perfetta di Provstgaard su preciso assist di Zaccagni. Prima dell’intervallo i biancocelesti sfiorano anche il raddoppio con Tavares, il cui tiro deviatore si stampa sulla traversa a Vicario battuto.
Dominio totale nella ripresa e primato agganciato
Nel secondo tempo la Juventus prova a reclinare il baricentro in avanti per cercare il pari, lasciando però ampi varchi alle ripartenze laziali. La formazione capitolina ne approfitta con spietata cinicità, trovando prima il gol del raddoppio attorno all’ora di gioco e poi calando il tris definitivo che manda i titoli di coda sulla sfida di Torino.
Un successo dal valore specifico altissimo: con questo 0-3 esterno, la Lazio risponde al successo dell’Inter e si proietta in vetta alla Serie A a quota punti con i nerazzurri, mandando un segnale chiarissimo alle dirette concorrenti per lo scudetto.