Sicilia: Borrometi a Fava, non ho manomesso alcun articolo

27 Aprile 2020 – “Fava sostiene che un articolo che ho pubblicato il 15 marzo 2015 sarebbe stato manomesso. Sono allibito: non mi sono mai sognato di manomettere alcunché, ma ho solo richiamato nella mia nota di chiarimento di qualche giorno fa, in risposta a quello che si diceva nella relazione dell’Antimafia regionale sui rifiuti, il mio precedente articolo”. Lo dice il giornalista Paolo Borrometi replicando alle dichiarazione del presidente della Commissione, Claudio Fava.

“Non ho inteso offendere nessuno – aggiunge – ma solo ristabilire la verità dei fatti rispetto a quello che ho letto nella relazione, nella quale risultava che non avessi pubblicato l’articolo sull’appello contro lo scioglimento del Comune di Scicli”.

“E’ evidente – conclude Borrometi – che procederò per le vie legali, in ogni sede, contro chi sta alimentando calunniose insinuazioni e sospetti nei miei confronti. La dignità non ha prezzo”

ANSA

