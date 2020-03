Sicilia produce dispostivi anti Covid-19: Ok a Distretto Meccatronica per mascherine, visiere 3D e gel

La Sicilia progetta e auto-produce i dispositivi anti Covid-19. Il governo Musumeci ieri sera ha dato il via libera ai prototipi ‘made in Sicily’ consegnati qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica. “A giorni – arriveranno le prime 100.000 mila mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi e più di 25 mila Kg di gel igienizzante per gli ospedali siciliani: questa è solo una prima tranche”, annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

“Ogni settimana -annuncia – ci sarà una fornitura e i siciliani avranno sistemi di protezione che metteranno la loro vita al sicuro”. La Protezione civile regionale è stata autorizzata a fare partire gli ordinativi per le forniture di mascherine, gel igienizzante e visiere protettive 3D per i medici degli ospedali pubblici. Sono orgoglioso di tutti noi – afferma il presidente Antonello Mineo – che stiamo affiancando il governo della Regione in questa guerra, come l’ha definita il presidente Nello Musumeci”.

