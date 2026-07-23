Siracusa, ASS. Plemmirio blu: pali Enel e Telecom pericolosi

Due pali: uno Enel e uno Telecom pericolosi in via della Blenda a Siracusa. A segnalarlo è il presidente Marcello Lo Iacono dell’associazione Plemmirio blu.

Il primo sarebbe in acciaio, con numero identificativo 15467, molto inclinato, che è stato segnalato tempo fa provvedendo a controventarlo solo da un lato. Attualmente, ha spaccato il cordolo ai suoi piedi e si è ulteriormente piegato.

Il secondo, invece, in legno con numero identificativo A-001-251-962 presenta un’inclinazione.

“Qualcuno nei giorni scorsi – dice Lo Iacono – ha collocato un nastro di segnalazione in modo poco professionale tanto che adesso sventola e non si comprende cosa dovrebbe segnalare. Se, come uno immagina, serve a far sapere che vi è un pericolo generico, la stessa applicazione del nastro non tutela neanche per un poco, l’incolumità dei Cittadini che si trovano a passare da quella strada e in modo inconsapevole si pongono nel raggio di azione di un potenziale crollo dei pali“.

Il presidente vuole sollecitare l’assessore Andrea Firenze ad agire in merito a una situazione kafkiana e sapere se sono già in atto provvedimenti.

Stessa zona con crollo di muri

La stessa zona, via del Salgemma, pare sia interessata anche dal crollo di un muro di recinzione responsabile di varco con uno sprofondo che può ingannare in caso di poca luce e potrebbe provocare ai cittadini un volo di una ventina di metri.