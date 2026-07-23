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Cronaca

Siracusa, scoperto con 65 dosi di cocaina: arrestato un 18enne

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Nuovo intervento dei Carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Siracusa. I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un giovane di 18 anni e denunciato in stato di libertà un 26enne, entrambi siracusani e già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio. I Carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno di una palazzina di via Santi Amato, dove erano giunte segnalazioni su una presunta attività di vendita al dettaglio di droga.

La zona era già finita al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine: lo scorso 15 luglio, infatti, i Carabinieri avevano smantellato una piazza di spaccio situata a pochi metri dallo stabile interessato dall’ultimo controllo.

Nel corso della perquisizione, nella disponibilità dei due uomini, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 65 dosi di cocaina. Per il 18enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 26enne è stato denunciato a piede libero per il medesimo reato.

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