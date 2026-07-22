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Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Carlo Comporti candidato alla presidenza dell’Autorità europea. Giorgetti: «Abbiamo vinto, sono 4 mesi che ci lavoro». Attesa la conferma del Parlamento europeo. Battuta la danese Abelskov.

Il Consiglio Ue ha scelto l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La decisione è stata presa nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri.

La scelta non costituisce un via libera definitivo: la nomina dovrà essere confermata dal Parlamento europeo. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi sono membri del Board dell’Esma.

«È stato eletto Comporti all’Esma, abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro». Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, uscendo dall’Aula della Camera, ha annunciato ai cronisti la notizia poco prima che arrivasse la comunicazione ufficiale.

La nomina rappresenta un importante risultato per l’Italia in ambito europeo, con Comporti che si appresta a guidare l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea, una volta ottenuto il via libera definitivo dall’Europarlamento.