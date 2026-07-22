Siracusa capitale cultura 2033: nuova fase di linee guida

La Fondazione Siracusa 2033 si avvicina a una nuova fase di candidatura della città aretusea a Capitale Europea della Cultura 2033, con la pubblicazione delle linee guida per il periodo luglio 2026-marzo 2027. Insieme a ciò l’avvio di manifestazioni di interesse e open call per il rafforzamento della struttura scientifica, partecipativa e comunicativa della candidatura.

Partecipazione dialogo di comunità

Le linee guida, duqnue, prevedono un percorso per la costruzione del dossier di candidatura che ha al centro la partecipazione, il dialogo e il coinvolgimento delle comunità. L’obiettivo finale: rendere la candidatura un processo che genera valore culturale, sociale ed economico duraturo per Siracusa e per l’intero territorio.

“La visione della Fondazione si fonda sui principi della Convenzione di Faro, sul protagonismo delle nuove generazioni e sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, immaginando Siracusa come città europea e mediterranea, luogo di incontro tra memoria e innovazione, cultura, ricerca e sviluppo”.

Partecipanti alla Fondazione



Per quanto riguarda la rete territoriale, oltre a Siracusa, hanno già aderito o stanno perfezionando la loro adesione alla Fondazione i Comuni di Augusta, Carlentini, Ferla, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Sortino che condivideranno il percorso verso il 2033.

Nei prossimi mesi sono previsti tre appuntamenti pubblici:

un incontro dedicato al mondo della scuola

una tre giorni di confronto aperta alla comunità

un evento euro-mediterraneo sui temi dei diritti umani, della pace e della giustizia internazionale in collaborazione con il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.



Online sul sito della Fondazione sono presenti gli avvisi pubblici attraverso cui cittadini, enti, professionisti e organizzazioni potranno contribuire attivamente alla candidatura.

Tempi di supporto e Open call

Si protrae al 15 settembre 2026 la manifestazione di interesse per il Comitato Scientifico, rivolta a professionisti ed esperti interessati a mettere a disposizione competenze e attività di ricerca a supporto della Fondazione.

Entro la stessa data sarà possibile presentare domanda anche per diventare Socio Partecipante o Socio Sostenitore, contribuendo al progetto attraverso risorse, competenze, servizi, progettualità o sostegno economico.



Aperta fino al 15 settembre 2026 anche la Open Call per realizzazione del logo e dell’immagine coordinata ufficiale della candidatura, rivolta a designer, illustratori, grafici, studi creativi e professionisti della comunicazione visiva. Tutti gli avvisi, le modalità di partecipazione e la documentazione sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Siracusa 2033.

