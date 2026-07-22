Siracusa: arrestato un giovane in possesso di armi

La città di Siracusa e la provincia interessata dai controlli della Polizia di Stato per contrastare il possesso di armi.
Il 21 luglio, gli agenti della Polizia di Stato con la Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di:
- una pistola semiautomatica marca Bruni, calibro 9, modificata
- una pistola semiautomatica, marca Bruni, calibro 8, modello 92, parzialmente modificata
- 4 cartucce di calibro 7.65 e 2 cartucce di calibro 6
Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di convalida.