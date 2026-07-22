Siracusa, controlli alla Borgata: rimpatriato un cittadino straniero violento

Durante i rafforzati servizi di controllo del territorio alla Borgata per prevenire ed evitare episodi di illegalità e contrastare le condotte di soggetti responsabili di gravi reati, gli agenti della Polizia di Stato con le Volanti della Questura di Siracusa hanno rintracciato un cittadino straniero.

Un trentenne di origine senegalese ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti, del reato di rissa.



L’uomo, che ai controlli non è risultato in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, aveva precedenti in materia di stupefacenti, violenza privata, minaccia, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, così è stato accompagnato in un Centro per il Rimpatrio dell’isola, in attesa di accompagnamento alla frontiera e rimpatrio al paese di origine.