CNA Siracusa e UniCredit insieme per le imprese del territorio

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Accesso al credito e sostegno alla crescita di imprese locali. Sotto questa visione si è svolta nei giorni scorsi nella sede di CNA Siracusa un incontro tra il Presidente Rosanna Magnano e l’Area Manager Retail di UniCredit Renato Mancini.

Un’occasione di confronto sugli strumenti finanziari e sulle opportunità a disposizione delle imprese del territorio «Determinante – ha dichiarato Rosanna Magnano – per rafforzare la sinergia e la collaborazione reciproche con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale».

Tra le tematiche affrontate:

i vantaggi della collaborazione tra CNA e UniCredit, che consentirà alle imprese associate di accedere più facilmente a servizi di consulenza,

i percorsi formativi e soluzioni finanziarie dedicate, con particolare attenzione a sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione

il turismo, come settore strategico per l’economia siracusana.

Renato Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit a sostenere le imprese del territorio attraverso soluzioni di credito e servizi di consulenza qualificata.