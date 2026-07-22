Auto sulla folla, muore dopo due mesi Monica Esposito. Aveva 55 anni

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La donna era stata travolta dall’auto guidata da Salim El Koudri, che ferì otto persone. Ricoverata in condizioni critiche, è deceduta stamattina all’Ospedale Civile di Baggiovara.

Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall’auto scagliata sulla folla e guidata da Salim El Koudri. La paziente è deceduta in mattinata all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

Monica Esposito era stata ricoverata in condizioni critiche in Terapia intensiva all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna subito dopo l’investimento, che ferì complessivamente otto persone. Nelle scorse settimane era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara, dove è spirata dopo due mesi di ricovero.

L’episodio risale al 16 maggio 2026, quando Salim El Koudri lanciò la propria auto contro la folla nel centro di Modena, provocando otto feriti. Monica Esposito era la più grave tra le vittime dell’investimento.