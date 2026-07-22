Ondata di calore in Sicilia – Ancora caldo record, termometro supera i 46 gradi a Siracusa

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Temperature roventi nell’Isola: a Palermo registrati 41,3 gradi, nel Catanese 45,3. A Catania città 42,7 gradi. Prosegue l’ondata di calore che sta interessando la Sicilia orientale.

Ancora caldo record in Sicilia. Il termometro ha superato i 46 gradi a Siracusa, con picchi che confermano l’ondata di calore che sta investendo l’Isola.

A Palermo sono stati registrati 41,3 gradi, mentre nel Catanese si sono toccati i 45,3 gradi. A Catania città il termometro ha segnato 42,7 gradi.

Le temperature roventi proseguono da giorni, con particolare intensità nella Sicilia orientale, dove si registrano i valori più elevati. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un’adeguata idratazione.