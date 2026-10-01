Siracusa, riapre Prisma: nuovo spazio di ascolto

Riapre lunedì 5 ottobre PRISMA, il progetto promosso da Arcigay Siracusa che si prepara ad avviare una nuova fase del proprio percorso, con l’obiettivo di trasformarsi progressivamente in un Gruppo d’Ascolto aperto alla città.

L’accesso continuerà ad avvenire previo appuntamento via email e sarà completamente gratuito. L’obiettivo è garantire uno spazio di ascolto attento, riservato e accessibile alle persone che ne faranno richiesta, ampliando nel tempo il confronto e l’accoglienza anche alle realtà del territorio.

Pubblicità

Il supporto psicologico con IDIPSI

Tra le novità della nuova fase c’è la collaborazione con IDIPSI – Istituto di Psicoterapia Sistemico Integrata, che affiancherà Arcigay Siracusa mettendo a disposizione le proprie competenze nel campo del supporto psicologico.

La collaborazione prevede incontri individuali di supporto sulle tematiche sessuali e LGBTQIA+.

«Siamo lieti di intraprendere questo percorso di collaborazione con Arcigay Siracusa all’interno del progetto PRISMA – sottolinea IDIPSI – mettendo a disposizione le nostre competenze nell’ambito del supporto psicologico». L’obiettivo, spiegano dall’Istituto, è contribuire alla creazione di spazi di ascolto e confronto accessibili alle persone.

Prosegue la collaborazione con REA

Si rinnova inoltre la collaborazione con REA – Rete Empowerment Attiva, che continuerà ad affiancare Arcigay Siracusa nelle attività di prevenzione, informazione e promozione della salute sessuale.

L’associazione metterà a disposizione competenze e strumenti rivolti alla comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e all’informazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili.

«Crediamo che il benessere delle persone passi anche dalla possibilità di ricevere informazioni corrette, trovare ascolto e avere accesso a strumenti di prevenzione in un contesto accogliente e rispettoso», afferma la presidente di REA, Maria Vittoria Zaccagnini.

L’accesso allo sportello sarà gratuito, anonimo e aperto a tutte e tutti, nel rispetto della privacy.

«Un punto di ascolto e di riferimento»

A sottolineare il significato della nuova fase è Armando Caravini, presidente di Arcigay Siracusa. «Con la riapertura di PRISMA vogliamo dare continuità a uno spazio che rappresenta un punto di ascolto e di riferimento. Oggi sentiamo l’esigenza di fare un passo ulteriore e di aprire questo percorso alla città, costruendo uno spazio sempre più inclusivo e partecipato», afferma Caravini.

La collaborazione tra Arcigay Siracusa e IDIPSI si inserisce nel protocollo d’intesa sottoscritto tra le due realtà. L’accordo prevede, tra le altre attività, il coinvolgimento di personale specializzato nelle attività di ascolto all’interno di PRISMA.