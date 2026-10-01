Aggressione in ospedale, Nursind: “Inaccettabile episodio di violenza”

La segreteria provinciale del Nursind Ragusa, assieme al segretario aziendale Giuseppe Ranno, esprimono la propria ferma condanna per l’aggressione subita da un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

«Si tratta di un episodio inaccettabile – dichiarano – che riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il problema della sicurezza di infermieri e operatori sanitari, troppo spesso esposti ad aggressioni fisiche e verbali mentre svolgono il proprio lavoro al servizio dei cittadini. Purtroppo, nonostante tutte le misure di sicurezza già previste dall’azienda, ci sono persone incivili che pensano di potersi fare curare aggredendo gli operatori sanitari”.

Pubblicità

Il Nursind esprime piena solidarietà e vicinanza al collega aggredito e a tutti i lavoratori chiamati quotidianamente a operare in un contesto particolarmente delicato e complesso. Il sindacato accoglie inoltre positivamente l’intervento del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, che si è recato personalmente al pronto soccorso manifestando la vicinanza dell’azienda al lavoratore e al personale in servizio.