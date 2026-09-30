Depurazione, Di Mare: «La Conferma di Fatuzzo una Garanzia per il Percorso del Depuratore di Augusta»

Soddisfazione ad Augusta per il rinnovo dell’incarico all’ingegnere Fabio Fatuzzo nel ruolo di Commissario straordinario unico per la Depurazione. Un passaggio ritenuto fondamentale dal sindaco Giuseppe Di Mare per dare continuatività a un’opera strategica attesa da decenni dalla comunità locale.

«La riconferma di Fatuzzo rappresenta un segnale fondamentale di continuità per un lavoro complesso avviato per risolvere una delle criticità storiche più gravi del nostro territorio – dichiara il sindaco Di Mare –. Il Commissario ha ricoperto un ruolo decisivo nel seguire da vicino il dossier Augusta, guidando l’iter tecnico e amministrativo necessario per sbloccare la realizzazione del nostro depuratore cittadino».

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La scelta di proseguire con la medesima guida commissariale permette di non interrompere il percorso già tracciato e di accelerare il completamento di un’infrastruttura decisiva per la tutela dell’ambiente e il futuro della città. «Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Commissario Fatuzzo – conclude Di Mare – confermo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare in forte sinergia con tutti gli enti interessati: il depuratore è una priorità assoluta per Augusta e lavoreremo affinché l’opera arrivi rapidamente al traguardo».