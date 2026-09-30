Bollette e Deposito Cauzionale, la Stoccata del PD ad Aretusacque: «Prima Garantire l’Acqua, Poi Chiedere i Soldi»

Priorità ai servizi e tutela dei cittadini prima di qualsiasi pretesa economica. Il Partito Democratico di Siracusa interviene con decisione sulla questione del deposito cauzionale inserito nelle ultime bollette del nuovo gestore del servizio idrico, Aretusacque, chiedendo un netto cambio di rotta all’azienda e all’amministrazione comunale.
Pur senza contestare la legittimità formale della misura prevista dalla regolamentazione, la segreteria cittadina del PD pone un interrogativo politico: «In una città attanagliata da continui guasti, cali di pressione e interruzioni del servizio, la priorità assoluta deve essere garantire acqua continua ed efficiente. Ad Aretusacque e al sindaco Italia chiediamo un gesto di responsabilità: prima di pretendere garanzie economiche dagli utenti, il gestore offra garanzie concrete sulla qualità del servizio fornito».
Il PD sollecita inoltre la massima trasparenza sulla gestione delle cauzioni già versate in passato al precedente gestore SIAM, chiedendo risposte chiare su tempi e modalità di restituzione per evitare sovrapposizioni e ingiusti aggravi economici a danno delle famiglie siracusane.