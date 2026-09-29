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Priolo, al via “Il grande viaggio della Mongolfiera”: festa e accoglienza per l’inizio del nuovo anno scolastico

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PRIOLO GARGALLO – Musica, balli, mascotte e una cornice ricca di entusiasmo per dare il benvenuto agli studenti. È ufficialmente partito a Priolo Gargallo “Il grande viaggio della Mongolfiere”, l’iniziativa pensata per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della sicurezza.

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La prima giornata dell’evento ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia, che hanno potuto vivere momenti di gioia e spensieratezza tra animazione, giochi e spettacoli a loro dedicati. Un progetto ambizioso che coprirà un triennio di festeggiamenti per accompagnare il ritorno sui banchi di scuola di tutti gli alunni del territorio.

A tracciare il bilancio di questo debutto è l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Priolo, Federica Limeri, che non ha nascosto la propria soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

«Il grande viaggio della Mongolfiere è ufficialmente iniziato. Oggi è stata una giornata di grande divertimento, giochi, mascotte e balli dedicati interamente alla scuola dell’infanzia. Saranno tre giorni di puro divertimento e di massima sicurezza per tutti i nostri studenti.»

L’Assessore Limeri ha voluto sottolineare il lavoro di squadra e le sinergie istituzionali che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, rivolgendo un sentito ringraziamento al Sindaco, al dirigente Enzo Carrubba e alla dirigenza scolastica per il costante supporto. Un plauso speciale è stato riservato anche all’Ufficio Tecnico comunale per l’intenso lavoro logistico svolto nei giorni precedenti e all’associazione “Rimbalziamo”, fondamentale per l’allestimento scenografico, la presenza delle mascotte e l’organizzazione dell’animazione.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: trasformare il primo impatto con la scuola in un momento di gioia memorabile. «Tutto questo è stato realizzato per rendere l’accoglienza e l’avvio del nuovo anno scolastico un’esperienza speciale, per partire davvero alla grande», ha concluso l’Assessore Limeri, rilanciando con entusiasmo l’appuntamento per le prossime giornate di attività.

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