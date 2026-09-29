De Laurentiis contro gli ultras, la risposta della Curva Anna

Le parole di Aurelio De Laurentiis durante una recente conferenza hanno acceso il dibattito nel mondo del calcio italiano. Nel corso del suo intervento, il presidente del Napoli ha rivolto un messaggio particolarmente duro nei confronti del mondo ultras, arrivando a definire gli ultras come “criminali”.

Pubblicità

Un’affermazione che ha suscitato reazioni in diverse piazze italiane e che ha alimentato una protesta più ampia contro quella che molte tifoserie hanno interpretato come una generalizzazione tra appartenenza ultras e criminalità organizzata.

La protesta delle tifoserie

Il passaggio contestato è proprio quello in cui il fenomeno ultras viene associato, senza distinzioni, alla criminalità. Una lettura che non è stata condivisa da numerosi gruppi del tifo organizzato, che hanno rivendicato la necessità di distinguere tra le condotte criminali di singoli soggetti e l’intero movimento ultras.

Tra le tifoserie che hanno scelto di rispondere pubblicamente c’è anche la Curva Anna, che ha replicato alle dichiarazioni attraverso uno striscione.

Un messaggio che si inserisce in un clima di crescente confronto tra società, istituzioni e mondo del tifo organizzato sul ruolo delle curve e sui comportamenti da perseguire all’interno degli stadi.

È soprattutto l’accostamento generalizzato tra ultras e criminalità organizzata ad aver provocato la reazione di diverse tifoserie italiane.

Il mondo ultras, infatti, è composto da realtà molto differenti tra loro e le posizioni espresse dalle varie curve non sono necessariamente riconducibili a un’unica linea. Da una parte vengono denunciate le condotte criminali e violente che possono coinvolgere alcuni individui; dall’altra, le tifoserie contestano l’idea che tali comportamenti possano essere utilizzati per descrivere indistintamente chi fa parte di una curva.