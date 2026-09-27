Follia al “Nuovo Bucalo”: spunta dagli spalti e schiaffeggia l’arbitro minorenne

SANTA TERESA DI RIVA (ME) – Un grave episodio di violenza ha rovinato la giornata di sport giovanile allo stadio comunale “Nuovo Bucalo”. Al termine della sfida tra Jonica FC e Katane Soccer, valida per il torneo Giovanissimi Élite Under 15, un uomo ha scavalcato la recinzione ed è piombato in campo, colpendo il giovane direttore di gara con un violento schiaffo al volto prima di fuggire.

Pubblicità

Il giovanissimo fischietto, visibilmente scosso, è stato subito soccorso e accompagnato dai familiari presso il più vicino presidio ospedaliero per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non destano grave preoccupazione.

Indagini in corso e la dura condanna del Katane Soccer

Sul luogo dell’aggressione sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri. Gli investigatori stanno analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza dello stadio per identificare il responsabile della fuga.

L’ASD Katane Soccer ha espresso ferma condanna attraverso una nota ufficiale: