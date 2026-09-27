Siracusa imbattibile, batte il Modica 1-0 con il guizzo di Pistone

SIRACUSA – Il Siracusa si conferma forza dominante del campionato, supera di misura il Modica al termine di un match combattuto e incamera tre punti pesanti per la propria classifica. Sul terreno di gioco del “Nicola De Simone” finisce 1-0, con gli azzurri capaci di soffrire, attendere il momento opportuno e piazzare la stoccata vincente nel secondo tempo.
Per la formazione guidata da mister Cacciola si tratta anche di un’immediata “rivincita” sportiva dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia maturata proprio per mano dei rossoblù modicani.
Primo tempo in sostanziale equilibrio
L’avvio di gara vede le due formazioni affrontarsi a viso aperto. Il Modica conferma la propria organizzazione tattica creando grattacapi alla difesa di casa: al 10′ Reinero spedisce alto di testa su cross di Asero, mentre al 16′ Fedele ci prova dalla distanza.
La risposta del Siracusa non si fa attendere:
- 21′ pt: Bella iniziativa personale di Guida conclusa con un diagonale che sfila di poco a lato.
- 25′ pt: Un tiro-cross di Gigante, spizzato e deviazione in corner, crea apprensione nell’area ospite.
Cambi decisivi e la zampata di Pistone
Nella ripresa il Siracusa alza il baricentro, complice l’ingresso sul terreno di gioco di Giacomarro e Costanzo. Proprio Costanzo si rende subito pericoloso impegnando severamente il portiere Romano prima di fallire un’ottima occasione da posizione ravvicinata al 14′.
Il gol partita matura al 23′ della ripresa: sugli sviluppi di un’azione insistita, Costanzo innesca Guida che protegge palla in area; sulla sfera vagante dopo una serie di rimpalli si avventa Pistone, lesto a trafiggere la rete avversaria per l’1-0 e a far esplodere la tifoseria di casa.
Assalto finale del Modica e gestione azzurra
I rossoblù reagiscono con veemenza sfiorando a più riprese il pari: Aprile ci prova due volte dal limite, mentre al 27′ st una gran conclusione di Pierce va ad impattare contro la traversa con Ferilli fuori dai pali. Nel finale è però il Siracusa ad andare vicino al raddoppio ancora con Costanzo, ipnotizzato da Romano dopo una combinazione nello stretto con Guida.
Al triplice fischio festeggiano gli azzurri per una vittoria di concretezza; a testa alta il Modica, autore di una prestazione di grande spessore.