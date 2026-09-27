San Vito Lo Capo, vittoria simbolica al Cous Cous Fest: il team “United” conquista il Mondiale

SAN VITO LO CAPO – Messaggio di pace e integrazione dal palco di San Vito Lo Capo. La 29ª edizione del Cous Cous Fest, lo storico festival dell’integrazione culturale prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune, si chiude nel segno dell’unione e del dialogo tra popoli.

A conquistare il gradino più alto del podio nel Bia Cous Cous World Championship è stata la squadra Cous Cous Fest United, formata dallo chef palestinese Shady Hasbun (operativo ad Arezzo) e dalla chef israeliana Tze’ela Rubinstein (titolare del ristorante Cooking in Toscana a Lucca).

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La ricetta vincente: “Il gusto dell’altro”

Il duo ha sbaragliato la concorrenza internazionale — che vedeva in gara le delegazioni di Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal e Spagna — proponendo una creazione originale: un’insalata di cous cous al cocomero abbinata a una polpetta fritta di cous cous ripiena di carne speziata e salse accompagnatorie.

«La nostra ricetta nasce per dimostrare che le nostre identità sanno stare bene da sole, ma insieme raggiungono un equilibrio ancora più profondo», hanno dichiarato i due chef al momento della proclamazione. «Prima di essere un piatto, questa ricetta è un incontro: freschezza e calore, vegetale e speziato, Toscana e Medio Oriente. Due cous cous unici che trovano una perfetta armonia, perché accogliere il gusto dell’altro è il primo passo per scoprirsi vicini».

Le giurie e il successo dell’edizione

La valutazione delle preparazioni in gara è stata affidata a una giuria popolare composta dai visitatori del festival e a una giuria tecnica presieduta da Angelo Mellone (direttore Intrattenimento Day Time Rai) e composta dai giornalisti ed esperti Marco Colognese, Paola Pellai, Perla Tortora, Giusi Battaglia, Carola Santopaolo e dagli chef sanvitesi Peppe Alongi e Giovanni Torrente.

Soddisfazione espressa anche dall’amministrazione comunale per l’affluenza registrata durante i dieci giorni di manifestazione: