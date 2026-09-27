Festa patronale a Priolo Gargallo: tre concerti gratuiti con Matia Bazar, Serena Brancale e Ricchi e Poveri

PRIOLO GARGALLO – Tre serate ad ingresso gratuito all’insegna della grande musica italiana. Dal 30 settembre al 2 ottobre, il palco di Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo ospiterà tre appuntamenti di rilievo organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono, l’Angelo Custode.

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L’iniziativa propone un cartellone variegato pensato per un pubblico trasversale e di tutte le età:

«Tre serate diverse per stile e proposta artistica, unite dalla voglia di vivere insieme la musica e di trasformare Largo dell’Autonomia Comunale in un grande spazio di festa e partecipazione», sottolineano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte. «L’appuntamento è a Priolo dal 30 settembre al 2 ottobre, a ingresso libero, con artisti capaci di parlare a pubblici di ogni età».