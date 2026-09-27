Festa patronale a Priolo Gargallo: tre concerti gratuiti con Matia Bazar, Serena Brancale e Ricchi e Poveri

PRIOLO GARGALLO – Tre serate ad ingresso gratuito all’insegna della grande musica italiana. Dal 30 settembre al 2 ottobre, il palco di Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo ospiterà tre appuntamenti di rilievo organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono, l’Angelo Custode.
Il programma dei concerti
L’iniziativa propone un cartellone variegato pensato per un pubblico trasversale e di tutte le età:
- Mercoledì 30 settembre – Matia Bazar: Apertura affidata ad una delle formazioni più storiche e rappresentative del pop italiano, pronta a ripercorrere i grandi successi che hanno segnato interi decenni di carriera.
- Giovedì 1 ottobre – Serena Brancale: Spazio alla contaminazione musicale con l’artista pugliese, apprezzata per il suo stile eclettico che fonde jazz, soul, R&B e sonorità contemporanee.
- Venerdì 2 ottobre – Ricchi e Poveri: Chiusura in festa con una vera e propria icona della canzone italiana, con un repertorio di brani celebri e intramontabili.
Le dichiarazioni dell’Amministrazione
«Tre serate diverse per stile e proposta artistica, unite dalla voglia di vivere insieme la musica e di trasformare Largo dell’Autonomia Comunale in un grande spazio di festa e partecipazione», sottolineano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte. «L’appuntamento è a Priolo dal 30 settembre al 2 ottobre, a ingresso libero, con artisti capaci di parlare a pubblici di ogni età».
Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuiti.
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