Giarre, approfitta delle chiavi in auto e s’invola: la corsa finisce contro la recinzione di una casa

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GIARRE – Un’auto lasciata in sosta per pochissimi minuti con le chiavi riposte nel vano portaoggetti, l’allontanamento momentaneo del proprietario e, subito dopo, lo schianto violento contro il muro di un’abitazione. È la rapida sequenza ricostruita nella notte dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, intervenuti tempestivamente a seguito della segnalazione pervenuta dalla Centrale Operativa.

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Il furto si è consumato lungo Viale dello Ionio, dove un uomo ha approfittato della disattenzione di un 59enne del posto per salire a bordo dell’utilitaria e fuggire a tutta velocità.

La corsa fuori controllo e l’intervento dei Carabinieri

La fuga è durata tuttavia pochissimo: lungo il tragitto, il conducente ha perso il controllo del veicolo, andando ad impattare contro la recinzione esterna di una proprietà privata. L’impatto, avvertito chiaramente nella zona, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Arma e dei militari della Stazione di Mascali, già attivati per le ricerche del mezzo sottratto.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto responsabile a breve distanza dal luogo dell’incidente: si tratta di un 42enne di nazionalità romena, domiciliato a Riposto.

Senza patente e in stato di alterazione

Dai successivi accertamenti è emerso che il 42enne si era messo alla guida senza aver mai conseguito la patente. L’uomo mostrava inoltre un evidente stato di alterazione psicofisica, motivo per cui sono stati disposti approfondimenti sanitari.

Sulla base degli elementi raccolti, il 42enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per ricettazione e guida senza patente. L’utilitaria, dopo i rilievi di rito, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.