Spaccio “drive-in” a San Giovanni Galermo: la Polizia arresta due pusher in via Capo Passero

CATANIA – Nuova stangata allo spaccio di stupefacenti nel quartiere San Giovanni Galermo. Gli investigatori della Squadra Mobile di Catania hanno smantellato un’attiva piazza di spaccio organizzata secondo il modello “drive-in” in via Capo Passero, arrestando in flagranza due catanesi di 23 e 43 anni.

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L’operazione, condotta dagli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso”, è scattata a seguito di un prolungato servizio di osservazione. I poliziotti avevano notato un sospetto e continuo andirivieni di auto e scooter nei pressi di un palazzo, scoperto poi essere il centro di uno scambio rapido di dosi direttamente dai finestrini dei veicoli.

La divisione dei ruoli e la rete di vedette

L’attività investigativa ha permesso di delineare la precisa organizzazione della piazza:

Il 43enne: stazionava lungo la strada, contrattava con i clienti e incassava il denaro delle cessioni.

stazionava lungo la strada, contrattava con i clienti e incassava il denaro delle cessioni. Il 23enne: posizionato nell’androne dell’edificio, custodiva le sostanze, consegnava le dosi richieste e manteneva i contatti radio con le vedette sul territorio tramite una ricetrasmittente.

Nonostante il presidio di sentinelle poste a tutela della zona, i poliziotti sono riusciti a muoversi con discrezione e ad azzerare le distanze, bloccando i due mentre tentavano la fuga all’interno del condominio.

Il sequestro di droga e contanti

Nel corso delle perquisizioni personali e dei locali sono state recuperate complessivamente 58 dosi pronte per la vendita:

Circa 7 grammi di cocaina

Quasi 2 grammi di crack

80 grammi di marijuana

Sequestrati anche 595 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e la radio ricetrasmittente usata per intercettare gli allarmi. Entrambi gli arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

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