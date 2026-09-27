Spaccio “drive-in” a San Giovanni Galermo: la Polizia arresta due pusher in via Capo Passero

CATANIA – Nuova stangata allo spaccio di stupefacenti nel quartiere San Giovanni Galermo. Gli investigatori della Squadra Mobile di Catania hanno smantellato un’attiva piazza di spaccio organizzata secondo il modello “drive-in” in via Capo Passero, arrestando in flagranza due catanesi di 23 e 43 anni.
L’operazione, condotta dagli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso”, è scattata a seguito di un prolungato servizio di osservazione. I poliziotti avevano notato un sospetto e continuo andirivieni di auto e scooter nei pressi di un palazzo, scoperto poi essere il centro di uno scambio rapido di dosi direttamente dai finestrini dei veicoli.
La divisione dei ruoli e la rete di vedette
L’attività investigativa ha permesso di delineare la precisa organizzazione della piazza:
- Il 43enne: stazionava lungo la strada, contrattava con i clienti e incassava il denaro delle cessioni.
- Il 23enne: posizionato nell’androne dell’edificio, custodiva le sostanze, consegnava le dosi richieste e manteneva i contatti radio con le vedette sul territorio tramite una ricetrasmittente.
Nonostante il presidio di sentinelle poste a tutela della zona, i poliziotti sono riusciti a muoversi con discrezione e ad azzerare le distanze, bloccando i due mentre tentavano la fuga all’interno del condominio.
Il sequestro di droga e contanti
Nel corso delle perquisizioni personali e dei locali sono state recuperate complessivamente 58 dosi pronte per la vendita:
- Circa 7 grammi di cocaina
- Quasi 2 grammi di crack
- 80 grammi di marijuana
Sequestrati anche 595 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e la radio ricetrasmittente usata per intercettare gli allarmi. Entrambi gli arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.
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