Emergenza Etna, cenere sui cieli di Catania: aeroporto Fontanarossa chiuso fino alle 23:59

CATANIA – Si preannuncia un’altra giornata di forti disagi e passione per i viaggiatori in partenza o in arrivo a Catania. La Sac, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato che, a causa del persistente rilascio di cenere vulcanica in atmosfera da parte dell’Etna e dell’attuale direzione dei venti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1.

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La sospensione di tutte le attività di volo, sia in arrivo che in partenza, inizialmente prevista fino alle ore 12:00, è stata prorogata fino alle ore 23:59 di oggi, domenica 27 settembre.

La società di gestione invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento o sui canali ufficiali dello scalo. Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo-vulcanologica verranno comunicati nelle prossime ore.