Pallamano, Serie A Gold: Teamnetwork Albatro sconfitta a testa alta a Lavis dopo l’odissea del viaggio

LAVIS (TN) – Battuta d’arresto amara per la Teamnetwork Albatro, che cede per 33-31 sul campo della capolista Pressano al termine di una sfida combattuta fino ai secondi finali. Un ko che lascia grande rammarico negli uomini di Mateo Garralda, capaci di condurre a lungo il match e mettere paura ai padroni di casa nonostante un’autentica odissea prima del fischio d’inizio.

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La spedizione biancoblu è giunta infatti in Trentino-Alto Adige provata da una trasferta estenuante: a causa della chiusura improvvisa dell’aeroporto di Catania, la comitiva siracusana è stata dirottata sullo scalo di Comiso, riuscendo ad raggiungere il palasport di Lavis soltanto a poco più di due ore dall’avvio della gara. Un’emergenza logistica sommatasi a quella degli organici, con le assenze forzate di Vinci e Marino e la presenza in panchina di Arcieri solo per onor di firma.

Nonostante le premesse, l’Albatro approccia l’incontro con personalità, rispondendo colpo su colpo alle iniziative trentine guidate da Angiolini. I siracusani mantengono il punteggio in perfetto equilibrio e recriminano per il possibile +2 sfumato a tre minuti dall’intervallo, quando Kucsera si fa ipnotizzare dai sette metri da Facchinelli. Il primo tempo si chiude così sul 17-16 per i locali, grazie alla rete sulla sirena di Fadanelli.

Nella ripresa le emozioni si susseguono a ritmo battente. I ragazzi di Garralda partono con determinazione e piazzano subito il sorpasso, toccando il +2 dopo cinque minuti grazie alle giocate di un ispirato Mazzone (autore di 6 reti). Pressano reagisce affidandosi a un devastante Fadanelli (11 marcature totali), ma riesce a controrimontare soltanto al 19’ con un rigore trasformato da D’Antino. Nel finale salgono in cattedra le parate decisive del portiere di casa Loizos, che negano l’aggancio a una mai doma Albatro. A meno di un minuto dal termine i siciliani tornano sul -1, ma l’espulsione di Coutinho spegne le ultime speranze e consegna a Wierer il pallone che fissa il definitivo 33-31.

Nessun tempo per rifiatare: la Teamnetwork Albatro tornerà subito in campo mercoledì per il recupero casalingo contro Sassari.

IL TABELLINO

PRESSANO – TEAMNETWORK ALBATRO 33-31 (17-16)

Pressano: Facchinelli, Fadanelli, D’Antino, Rossi, Pilati, Wierer, Sontacchi, Martini, Grattarola, Moser, Milovic, Loizos, Iachemet, Rossi, Vagnoni. Allenatore: Branko Dumnic.

Teamnetwork Albatro: Riahi, Pivato, Kucsera, Marino, Lorentzen, Angiolini, Zungri, Mazzone, Coutinho, Baptista, Vinci, Hermones, Sortino, Guggino. Allenatore: Mateo Garralda.

Arbitri: Stefano Riello e Niccolò Panetta.