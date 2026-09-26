L’Aretusa non si ferma più: domato il Serra Fasano 31-22 e secondo successo di fila in Serie A Silver

SIRACUSA – Continua la marcia della Pallamano Aretusa nel campionato di Serie A Silver. Nella seconda giornata di andare, la formazione siracusana supera il Serra Fasano con un netto 31-22, conquistando la seconda vittoria consecutiva da matricola della categoria e confermando un eccellente avvio di stagione.

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I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro con un primo tempo brillante e ad altissimi ritmi, chiudendo la prima frazione di gioco con un rassicurante vantaggio di 18-10. In avvio di ripresa, un temporaneo calo di tensione dell’Aretusa permette al Serra Fasano di accorciare fino al -4.

Nel momento di maggiore pressione degli ospiti, salgono però in cattedra le parate decisive dell’estremo difensore Wermbter e la qualità delle giocate di Vila Vila (top scorer con 6 reti), Panicola e Della Bina. Riprese le misure, la squadra di coach Vilageliu riallunga nel punteggio fino al definitivo 31-22, sostenuta dal caloroso pubblico del PalaAkradina.

Al termine della gara, il tecnico dell’Aretusa ha analizzato la prestazione dei suoi:

«Abbiamo avuto una partenza importante, a cui è seguita una prima parte di ripresa con troppi errori legati alla frenesia o alla sicurezza del vantaggio. Lavoreremo su questo aspetto, ma dopo alcuni accorgimenti abbiamo ripreso in mano il gioco arrivando al successo senza patemi. Siamo molto soddisfatti: due vittorie su altrettanti incontri da matricola ci danno grande fiducia e autostima per il prosseguimento della stagione».