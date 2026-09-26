L’Aretusa non si ferma più: domato il Serra Fasano 31-22 e secondo successo di fila in Serie A Silver

SIRACUSA – Continua la marcia della Pallamano Aretusa nel campionato di Serie A Silver. Nella seconda giornata di andare, la formazione siracusana supera il Serra Fasano con un netto 31-22, conquistando la seconda vittoria consecutiva da matricola della categoria e confermando un eccellente avvio di stagione.
Il tabellino dell’incontro
- PALLAMANO ARETUSA: Santoro L. 2, Blanco 2, Santandrea, Palestro 1, Mascali, Calvo M., Panicola 4, Di Martino 5, Vila Vila 6, Giannone 1, Reale 2, Della Bina 5, Drechev 2, Burgio, Wermbter 1, Vernuccio. All. Vilageliu.
- SERRA FASANO: Granchelli 4, Coletta 1, Raimondi 4, Berardi, Veronese 3, Tuveri, Bucco 4, Mottola 5, Trapani, La Ghezza, Lamberto R., De Carlo, Lamberto A. 1. All. Trapani.
- ARBITRI: D’Annibale e Scavone.
La cronaca della gara
I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro con un primo tempo brillante e ad altissimi ritmi, chiudendo la prima frazione di gioco con un rassicurante vantaggio di 18-10. In avvio di ripresa, un temporaneo calo di tensione dell’Aretusa permette al Serra Fasano di accorciare fino al -4.
Nel momento di maggiore pressione degli ospiti, salgono però in cattedra le parate decisive dell’estremo difensore Wermbter e la qualità delle giocate di Vila Vila (top scorer con 6 reti), Panicola e Della Bina. Riprese le misure, la squadra di coach Vilageliu riallunga nel punteggio fino al definitivo 31-22, sostenuta dal caloroso pubblico del PalaAkradina.
Le dichiarazioni di coach Vilageliu
Al termine della gara, il tecnico dell’Aretusa ha analizzato la prestazione dei suoi:
«Abbiamo avuto una partenza importante, a cui è seguita una prima parte di ripresa con troppi errori legati alla frenesia o alla sicurezza del vantaggio. Lavoreremo su questo aspetto, ma dopo alcuni accorgimenti abbiamo ripreso in mano il gioco arrivando al successo senza patemi. Siamo molto soddisfatti: due vittorie su altrettanti incontri da matricola ci danno grande fiducia e autostima per il prosseguimento della stagione».