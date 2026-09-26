Benzina e diesel, c’è il “price cap”: ecco i distributori in Sicilia

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PALERMO – Per contenere l’impatto dei recenti rincari sui bilanci di famiglie e imprese, Enilive (società del gruppo Eni focalizzata sulla mobilità e la distribuzione di carburanti) ha introdotto un calmieramento dei prezzi alla pompa attraverso un price cap su scala nazionale.

La misura fissa la soglia massima di vendita a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro al litro per il gasolio. Il tetto ai listini entrerà ufficialmente in vigore lunedì 28 settembre per una durata iniziale di trenta giorni. Al termine del primo mese, in base all’andamento delle quotazioni internazionali e alla risposta del mercato, verrà valutata la proroga della misura fino alla fine dell’anno.

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Mappa dei punti vendita Enilive in Sicilia

Di seguito la mappa dettagliata dei distributori aderenti, divisi per provincia e comune, presso cui sarà applicato il limite massimo di prezzo:

Provincia di Agrigento

Agrigento: Via Imera S.N. | SS 189 km 64+649 (C.da San Michele) S.N. | Villaggio Mosè – Via Leonardo Sciascia S.N.

Via Imera S.N. | SS 189 km 64+649 (C.da San Michele) S.N. | Villaggio Mosè – Via Leonardo Sciascia S.N. Caltabellotta: Via Triocola S.N.

Via Triocola S.N. Canicattì: Viale della Vittoria

Viale della Vittoria Cammarata: SS 189 km 18+760 S.N.

SS 189 km 18+760 S.N. Favara: Via Capitano Callea S.N. | Via Nenni (SS 122 km 11+870) S.N.

Via Capitano Callea S.N. | Via Nenni (SS 122 km 11+870) S.N. Grotte: Viale della Vittoria 223

Viale della Vittoria 223 Licata: Via Palma 118 (Ex SS 115) S.N. | Via Gela S.N. | SS 115 km 237+130 S.N.

Via Palma 118 (Ex SS 115) S.N. | Via Gela S.N. | SS 115 km 237+130 S.N. Montallegro: SS 115 km 158+302 S.N.

SS 115 km 158+302 S.N. Palma di Montechiaro: Variante SS 115 km 212+204 S.N. | Via Carlo Marx ang. Via Parigi S.N.

Variante SS 115 km 212+204 S.N. | Via Carlo Marx ang. Via Parigi S.N. Porto Empedocle: SS 115 km 183+388 S.N.

SS 115 km 183+388 S.N. Realmonte: SS 115 km 169+910 S.N.

SS 115 km 169+910 S.N. Ribera: Viale Garibaldi (SS 115) S.N. | Via Circonvallazione S.N. | Via Campo Sportivo S.N.

Viale Garibaldi (SS 115) S.N. | Via Circonvallazione S.N. | Via Campo Sportivo S.N. Santa Margherita di Belice: Corso Umberto S.N.

Corso Umberto S.N. Sciacca: Via Figuli S.N. | C.da Foggia S.N. | Via Dante Alighieri S.N. | SS 115 km 104+282 S.N. | Via Cappuccini S.N.

Provincia di Caltanissetta

Caltanissetta: Via Borremans 187/15 | Viale della Regione Siciliana 31 | Via Napoleone Colaianni 169 | Via Stefano Candura S.N. | Via di Santo Spirito 098 | Via Papa Leone XIII S.N.

Via Borremans 187/15 | Viale della Regione Siciliana 31 | Via Napoleone Colaianni 169 | Via Stefano Candura S.N. | Via di Santo Spirito 098 | Via Papa Leone XIII S.N. Gela: Località Giardinelli (SS 115/117 Bis) S.N. | SS 115 km 260+878,50 (C.da Macchitella) S.N. | SS 117/Bis km 85+625 S.N.

Località Giardinelli (SS 115/117 Bis) S.N. | SS 115 km 260+878,50 (C.da Macchitella) S.N. | SS 117/Bis km 85+625 S.N. Mazzarino: Via Regina Elena S.N.

Via Regina Elena S.N. Mussomeli: Via Palermo S.N.

Via Palermo S.N. Niscemi: Via Apa S.N.

Via Apa S.N. Riesi: Viale Don Bosco (Ex Via Circonvallazione) S.N.

Viale Don Bosco (Ex Via Circonvallazione) S.N. San Cataldo: Piazza degli Eroi S.N. | Via Babaurra S.N.

Piazza degli Eroi S.N. | Via Babaurra S.N. Santa Caterina Villarmosa: SS 121 S.N.

SS 121 S.N. Serradifalco: Corso Garibaldi S.N.

Provincia di Catania

Catania: Via Messina 614 / 630 / 650 (Loc. Ognina – SS 114 km 92+877 / Jonica Carburanti) | Viale Ruggero di Lauria S.N. | Via Palermo 628 | Via Montenero | Viale Marco Polo 16 / ang. Via Duca degli Abruzzi 46 | Viale Andrea Doria 8 | Viale Kennedy 4004 | Via Gelso Bianco 8 | Piazza Risorgimento | Viale Mario Rapisardi 500 | Viale Lorenzo Bolano S.N.C. | Viale Vittorio Veneto 188 | Via Acquicella Porto 5 | Viale Libertà ang. Via P. Mascagni S.N. | Via della Misericordia (San Giovanni Galermo) S.N.

Via Messina 614 / 630 / 650 (Loc. Ognina – SS 114 km 92+877 / Jonica Carburanti) | Viale Ruggero di Lauria S.N. | Via Palermo 628 | Via Montenero | Viale Marco Polo 16 / ang. Via Duca degli Abruzzi 46 | Viale Andrea Doria 8 | Viale Kennedy 4004 | Via Gelso Bianco 8 | Piazza Risorgimento | Viale Mario Rapisardi 500 | Viale Lorenzo Bolano S.N.C. | Viale Vittorio Veneto 188 | Via Acquicella Porto 5 | Viale Libertà ang. Via P. Mascagni S.N. | Via della Misericordia (San Giovanni Galermo) S.N. Aci Sant’Antonio: Autostrada A/18 ME-CT (Aci S. Antonio Est) S.N. | Via Lavina 129 C

Autostrada A/18 ME-CT (Aci S. Antonio Est) S.N. | Via Lavina 129 C Acireale: Via Loreto 14 A | SS 114 km 79+727 (Viale dello Jonio 21) | Via delle Terme | Via Nazionale per Catania (SS 114 km 83+872,20)

Via Loreto 14 A | SS 114 km 79+727 (Viale dello Jonio 21) | Via delle Terme | Via Nazionale per Catania (SS 114 km 83+872,20) Adrano: Via Cappuccini S.N.

Via Cappuccini S.N. Belpasso: C.da Anania (SS 417 km 63+449) S.N. | SS 192 km 73,675 (C.da Piraino) | C.da Valcorrente (Ingresso Etnapolis) S.N. | SP 105 da Finocchiara

C.da Anania (SS 417 km 63+449) S.N. | SS 192 km 73,675 (C.da Piraino) | C.da Valcorrente (Ingresso Etnapolis) S.N. | SP 105 da Finocchiara Bronte: Via Catania S.N.

Via Catania S.N. Calatabiano: C.da Pasteria (SS 114 km 56+220) S.N.

C.da Pasteria (SS 114 km 56+220) S.N. Caltagirone: Piazza Risorgimento S.N. | SS 124 km 13+920 (Loc. Molona) S.N. | SS 417 km 24+185 (C.da Magazzinazzo) | Via Principe Umberto S.N.

Piazza Risorgimento S.N. | SS 124 km 13+920 (Loc. Molona) S.N. | SS 417 km 24+185 (C.da Magazzinazzo) | Via Principe Umberto S.N. Fiumefreddo di Sicilia: SS 114 km 80+615 (Via Marconi 64) | Via Principe di Piemonte 278

SS 114 km 80+615 (Via Marconi 64) | Via Principe di Piemonte 278 Giarre: Fraz. Macchia (Via Principe di Piemonte S.N.) | Via Luigi Sturzo S.N.

Fraz. Macchia (Via Principe di Piemonte S.N.) | Via Luigi Sturzo S.N. Grammichele: Via Aldo Moro S.N.

Via Aldo Moro S.N. Gravina di Catania: Via Gramsci 16

Via Gramsci 16 Maletto: SS 284 km 9+220

SS 284 km 9+220 Mascalucia: Via Alcide De Gasperi S.N.

Via Alcide De Gasperi S.N. Milo: Via del Bosco 7

Via del Bosco 7 Misterbianco: Corso Carlo Marx 41 | Tangenziale Ovest km 10+150 S.N. | Via Carlo Marx 60

Corso Carlo Marx 41 | Tangenziale Ovest km 10+150 S.N. | Via Carlo Marx 60 Motta Sant’Anastasia: Via G. Verdi S.N. | SS 121 km 8+100 S.N.

Via G. Verdi S.N. | SS 121 km 8+100 S.N. Palagonia: Via Vittorio Emanuele S.N.C.

Via Vittorio Emanuele S.N.C. Paternò: SS 121 km 27+350 (C.da Trappetazzo) S.N.C. | Via Giovanni Verga S.N. | Via Vittorio Emanuele 393

SS 121 km 27+350 (C.da Trappetazzo) S.N.C. | Via Giovanni Verga S.N. | Via Vittorio Emanuele 393 Piedimonte Etneo: Cassisi 26

Cassisi 26 Ramacca: SS 417 km 49,560 (C.da Cuticchi) S.N.

SS 417 km 49,560 (C.da Cuticchi) S.N. Randazzo: Via Buonaventura 2

Via Buonaventura 2 San Giovanni la Punta: Via Madonna delle Lacrime 59 | Via Ravanusa 20 | Via Cristoforo Colombo S.N.

Via Madonna delle Lacrime 59 | Via Ravanusa 20 | Via Cristoforo Colombo S.N. Santa Maria di Licodia: Via Vittorio Emanuele S.N.

Via Vittorio Emanuele S.N. Santa Venerina: Via Archimede S.N.

Via Archimede S.N. Sant’Agata li Battiati: Via del Bosco 5/7

Via del Bosco 5/7 Scordia: SP 28 Scordia-Militello

SP 28 Scordia-Militello Tremestieri Etneo: Via Pietra dell’Ova S.N. | Via Etnea 400

Provincia di Enna

Agira: Via Circonvallazione

Via Circonvallazione Barrafranca: SP 12 Contrada Torre S.N.C.

SP 12 Contrada Torre S.N.C. Enna: Bivio Kamut SP 2 km 2 S.N.C. | Via Pergusa 204 (SP 1 km 1+150) | Autostrada PA-CT Sacchitello Nord S.N. | Autostrada PA-CT Sacchitello Sud km 124 S.N.

Bivio Kamut SP 2 km 2 S.N.C. | Via Pergusa 204 (SP 1 km 1+150) | Autostrada PA-CT Sacchitello Nord S.N. | Autostrada PA-CT Sacchitello Sud km 124 S.N. Leonforte: Corso Umberto (SS 121 km 85+085) S.N.

Corso Umberto (SS 121 km 85+085) S.N. Nicosia: Località Crociate

Località Crociate Piazza Armerina: Piazza Senatore Marescalchi S.N. | Via A. Manzoni (Ex SS 117 Bis) S.N.

Piazza Senatore Marescalchi S.N. | Via A. Manzoni (Ex SS 117 Bis) S.N. Regalbuto: Palermo SS 121

Provincia di Messina

Acquedolci: Via Nazionale SS 113 km 126+947 S.N.C.

Via Nazionale SS 113 km 126+947 S.N.C. Barcellona Pozzo di Gotto: Via Papa Giovanni XXIII S.N. | Via Onorevole Gaetano Martino S.N.

Via Papa Giovanni XXIII S.N. | Via Onorevole Gaetano Martino S.N. Brolo: SS 113 km 97+872 S.N.

SS 113 km 97+872 S.N. Capo d’Orlando: Contrada Vina S.N.

Contrada Vina S.N. Giardini-Naxos: Contrada Recanati 25

Contrada Recanati 25 Lipari: Strada Provinciale per Canneto S.N.

Strada Provinciale per Canneto S.N. Messina: SS 114 km 15+417 (Giampilieri) S.N. / SS 114 km 15,300 | Contrada Granatari S.N. (Via Consolare Pompea) | Viale Europa S.N.C. (Isola 43) | Via Tommaso Cannizzaro S.N. | Via Garibaldi ang. Via Cavour S.N. | Viale della Libertà S.N. | SS 114 km 3+570 (Via Consolare Valeria) | Contrada Guardia S.N. | Via Catania ang. Via Lucania S.N. | Piazza Zaera S.N.C. | Via U. Bonino S.N. | Loc. Tremestieri Ovest (Autostrada ME/PA) S.N. | Viale Gazzi S.N.C. (Svincolo Autostrada) | Via Fratelli Di Mari S.N. | Viale Principe Umberto S.N. | Via Catania ang. Via Bergamo S.N. | Loc. San Filippo S.N. (Svincolo Autostradale San Filippo) | Viale Giostra S.N. | Autostrada A20 ME-PA km 1500 dir. Catania

SS 114 km 15+417 (Giampilieri) S.N. / SS 114 km 15,300 | Contrada Granatari S.N. (Via Consolare Pompea) | Viale Europa S.N.C. (Isola 43) | Via Tommaso Cannizzaro S.N. | Via Garibaldi ang. Via Cavour S.N. | Viale della Libertà S.N. | SS 114 km 3+570 (Via Consolare Valeria) | Contrada Guardia S.N. | Via Catania ang. Via Lucania S.N. | Piazza Zaera S.N.C. | Via U. Bonino S.N. | Loc. Tremestieri Ovest (Autostrada ME/PA) S.N. | Viale Gazzi S.N.C. (Svincolo Autostrada) | Via Fratelli Di Mari S.N. | Viale Principe Umberto S.N. | Via Catania ang. Via Bergamo S.N. | Loc. San Filippo S.N. (Svincolo Autostradale San Filippo) | Viale Giostra S.N. | Autostrada A20 ME-PA km 1500 dir. Catania Milazzo: Piazza Marconi (Ex Stazione) S.N. | SP Milazzo-Olivarella km 2+920 S.N. | C.da Barone Ovest (Asse Viario) S.N.

Piazza Marconi (Ex Stazione) S.N. | SP Milazzo-Olivarella km 2+920 S.N. | C.da Barone Ovest (Asse Viario) S.N. Moio Alcantara: Viale Europa 60

Viale Europa 60 Pace del Mela: Via Nazionale SS 113 (Fraz. Giammoro) S.N.

Via Nazionale SS 113 (Fraz. Giammoro) S.N. Patti: Via Trieste S.N. | Via Papa Giovanni XXIII S.N. | SS 113 km 78+767 S.N.

Via Trieste S.N. | Via Papa Giovanni XXIII S.N. | SS 113 km 78+767 S.N. Piraino: SS 113 Via Nazionale S.N.

SS 113 Via Nazionale S.N. Sant’Agata di Militello: Via Medici (Fraz. Cannamelata) S.N.C. | SS 113 km 121+138 S.N.C.

Via Medici (Fraz. Cannamelata) S.N.C. | SS 113 km 121+138 S.N.C. Sant’Alessio Siculo: SS 114 km 35+867 S.N.

SS 114 km 35+867 S.N. Santo Stefano di Camastra: Via G. Leopardi S.N.C.

Via G. Leopardi S.N.C. Taormina: Via Luigi Pirandello S.N.C.

Via Luigi Pirandello S.N.C. Terme Vigliatore: Contrada S. Biagio (SS 113 km 53+563) S.N.

Contrada S. Biagio (SS 113 km 53+563) S.N. Venetico: SS 113 Via Nazionale S.N.

SS 113 Via Nazionale S.N. Villafranca Tirrena: SS 113 km 21+939 Via Nazionale S.N.

Provincia di Palermo

Altofonte: Via Del Fante (Piano Maglio 9)

Via Del Fante (Piano Maglio 9) Bagheria: Via Passo del Carretto 86/A | Via Ing. Giuseppe Bagnera 54 | Via Baldassare Scaduto 85 | Via Federico II 29

Via Passo del Carretto 86/A | Via Ing. Giuseppe Bagnera 54 | Via Baldassare Scaduto 85 | Via Federico II 29 Belmonte Mezzagno: Via P. Mattarella 14 / S.N.

Via P. Mattarella 14 / S.N. Bisacquino: Via Decano Di Vincenti 78

Via Decano Di Vincenti 78 Bolognetta: SS 121 km 240+393 S.N.C.

SS 121 km 240+393 S.N.C. Campofelice di Roccella: SS 113 km 205+050 S.N.C.

SS 113 km 205+050 S.N.C. Carini: Corso Italia 45 / 49

Corso Italia 45 / 49 Castelbuono: SS 286 km 13+343 S.N.C.

SS 286 km 13+343 S.N.C. Castellana Sicula: Corso Mazzini S.N.C.

Corso Mazzini S.N.C. Cefalù: SS 113 (C.da Santa Lucia) S.N.C.

SS 113 (C.da Santa Lucia) S.N.C. Collesano: SP 9 km 11+510 S.N.C.

SP 9 km 11+510 S.N.C. Corleone: Via Santa Lucia (Già Largo Cappuccini) S.N.

Via Santa Lucia (Già Largo Cappuccini) S.N. Gangi: Via Nazionale 212/A

Via Nazionale 212/A Misilmeri: Corso Vittorio Emanuele 552

Corso Vittorio Emanuele 552 Monreale: Via Circonvallazione 60 | Piazza della Repubblica S.N.C.

Via Circonvallazione 60 | Piazza della Repubblica S.N.C. Palermo: Viale Michelangelo 2315 | Largo Iccara S.N.C. (Borgo Nuovo) | Via Uditore / Viale Regione Siciliana S.N.C. | Viale Regione Siciliana ang. Via Leonardo Da Vinci | Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 3385 (ang. Via Raffaello) | Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 5398 | Viale Regione Siciliana ang. Via Atenasio 4850 | Viale Regione Siciliana 3719 | Via Umberto Giordano 5 | Via Sciuti 102/C | Via Ugo La Malfa 84 / 93 | Via Terrasanta 77/A – 77/C | Piazza Leoni 12 | Corso Calatafimi 1031/D – 1031/F | Via Sampolo 5 | Via Ernesto Basile 15/17 | Via Ernesto Basile 204 | Via Francesco Crispi 68/A ang. Via Onorato | Via Papa Sergio I 46 | Via Rosario Nicoletti 2 | Via Ernesto Teodoro Moneta 14 (Bonagia) | Viale Regina Margherita di Savoia 85/B | Viale Principe di Scalea 32 (Mondello) | Via Messina Marine 459 | Via Messina Montagne S.N. | Piazza Indipendenza S.N.C. | Viale Strasburgo 195 / 251 / 326 | Viale Campania | Via Oreto ang. Buonriposo | Corso dei Mille 293 | Via Galileo Galilei 98 | Via G. Alessi | Piazza Mandorle | Via delle Alpi 8 | Via Zappalà ang. Via delle Magnolie S.N. | Piazza P. Micca | Piazza Principe di Camporeale | Piazza Vanni

Viale Michelangelo 2315 | Largo Iccara S.N.C. (Borgo Nuovo) | Via Uditore / Viale Regione Siciliana S.N.C. | Viale Regione Siciliana ang. Via Leonardo Da Vinci | Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 3385 (ang. Via Raffaello) | Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 5398 | Viale Regione Siciliana ang. Via Atenasio 4850 | Viale Regione Siciliana 3719 | Via Umberto Giordano 5 | Via Sciuti 102/C | Via Ugo La Malfa 84 / 93 | Via Terrasanta 77/A – 77/C | Piazza Leoni 12 | Corso Calatafimi 1031/D – 1031/F | Via Sampolo 5 | Via Ernesto Basile 15/17 | Via Ernesto Basile 204 | Via Francesco Crispi 68/A ang. Via Onorato | Via Papa Sergio I 46 | Via Rosario Nicoletti 2 | Via Ernesto Teodoro Moneta 14 (Bonagia) | Viale Regina Margherita di Savoia 85/B | Viale Principe di Scalea 32 (Mondello) | Via Messina Marine 459 | Via Messina Montagne S.N. | Piazza Indipendenza S.N.C. | Viale Strasburgo 195 / 251 / 326 | Viale Campania | Via Oreto ang. Buonriposo | Corso dei Mille 293 | Via Galileo Galilei 98 | Via G. Alessi | Piazza Mandorle | Via delle Alpi 8 | Via Zappalà ang. Via delle Magnolie S.N. | Piazza P. Micca | Piazza Principe di Camporeale | Piazza Vanni Partinico: SP 17 km 4+700 | Via Madonna del Ponte S.N.

SP 17 km 4+700 | Via Madonna del Ponte S.N. Piana degli Albanesi: SP Circonvallazione S.N.

SP Circonvallazione S.N. Roccapalumba: Piazza Vittorio Veneto S.N.

Piazza Vittorio Veneto S.N. San Giuseppe Jato: SS 624 km 23+245 S.N.

SS 624 km 23+245 S.N. Termini Imerese: Autostrada PA/CT dir. Palermo km 29+465 | Via Falcone e Borsellino S.N.C.

Autostrada PA/CT dir. Palermo km 29+465 | Via Falcone e Borsellino S.N.C. Villabate: Via Umberto I 43/A / S.N.

Provincia di Ragusa

Comiso: Via S. Biagio S.N. | SP Comiso-Chiaramonte Gulfi S.N. | Str. Prov. S. Croce Camerina | SP 4 Comiso-Grammichele km 2 (C.da Billona) S.N.

Via S. Biagio S.N. | SP Comiso-Chiaramonte Gulfi S.N. | Str. Prov. S. Croce Camerina | SP 4 Comiso-Grammichele km 2 (C.da Billona) S.N. Modica: Corso Umberto S.N. | SS 115 km 338,80 | Via Risorgimento S.N. | SS 194 km 99+296 | C.da Sant’Antonio S.N. | C.da Busita (SS 115 Modica-Ispica)

Corso Umberto S.N. | SS 115 km 338,80 | Via Risorgimento S.N. | SS 194 km 99+296 | C.da Sant’Antonio S.N. | C.da Busita (SS 115 Modica-Ispica) Pozzallo: Via Rapisardi S.N.C.

Via Rapisardi S.N.C. Ragusa: Via S. Luigi S.N. | Via A. Grandi (Ex Zona Industriale) S.N. | SP Ragusa-Marina di Ragusa S.N. | Zona Selvaggio S.N. | Via Risorgimento 129/A | Via Ettore Fieramosca S.N. | C.da Monachella (SS 115 km 317,538) S.N. | Via Onorevole Giovanni Leone 75 | Strada Comunale Ex SP Ragusa-S. Croce Camerina

Via S. Luigi S.N. | Via A. Grandi (Ex Zona Industriale) S.N. | SP Ragusa-Marina di Ragusa S.N. | Zona Selvaggio S.N. | Via Risorgimento 129/A | Via Ettore Fieramosca S.N. | C.da Monachella (SS 115 km 317,538) S.N. | Via Onorevole Giovanni Leone 75 | Strada Comunale Ex SP Ragusa-S. Croce Camerina Santa Croce Camerina: SP Marina di Ragusa – S. Croce Camerina

SP Marina di Ragusa – S. Croce Camerina Scicli: SP 39 Scicli-Donnalucata | Via Colombo 94

SP 39 Scicli-Donnalucata | Via Colombo 94 Vittoria: Contrada Maritaggi S.N. | Strada Incardona S.N.

Provincia di Siracusa

Augusta: Viale Italia S.N. | SS 193 km 3+657 S.N. | Lungomare Rossini S.N. | Piazza Fontana S.N.

Viale Italia S.N. | SS 193 km 3+657 S.N. | Lungomare Rossini S.N. | Piazza Fontana S.N. Avola: SS 115 Avola-SR km 387+769 | Via Circonvallazione | Via Siracusa S.N.

SS 115 Avola-SR km 387+769 | Via Circonvallazione | Via Siracusa S.N. Carlentini: Via Comunale per Catania / Via Etnea S.N.

Via Comunale per Catania / Via Etnea S.N. Francofonte: Via On. Sebastiano Franco S.N.

Via On. Sebastiano Franco S.N. Lentini: Via Mercadante S.N.

Via Mercadante S.N. Noto: SS 115 km 359+765

SS 115 km 359+765 Pachino: SP Pachino-Marzamemi km 0,550 | Via Pascoli (già SP per Ispica) S.N.

SP Pachino-Marzamemi km 0,550 | Via Pascoli (già SP per Ispica) S.N. Palazzolo Acreide: Via Nazionale 118 (SS 114 km 79+0,60) S.N.

Via Nazionale 118 (SS 114 km 79+0,60) S.N. Priolo Gargallo: Ex SS 114 km 158+220 (Loc. S. Focà) S.N. | SP Priolo-Solarino km 6+250 (Zona Grottone) S.N. | SP 95 Priolo-Lentini S.N. | SS 114 km 139+400 dir. SR/CT S.N. | SS 114 km 147+150 dir. CT/SR S.N.

Ex SS 114 km 158+220 (Loc. S. Focà) S.N. | SP Priolo-Solarino km 6+250 (Zona Grottone) S.N. | SP 95 Priolo-Lentini S.N. | SS 114 km 139+400 dir. SR/CT S.N. | SS 114 km 147+150 dir. CT/SR S.N. Rosolini: SS 115 km 362+131 S.N. | SS 115 km 361+850 S.N.

SS 115 km 362+131 S.N. | SS 115 km 361+850 S.N. Siracusa: Viale Teracati 32 | SS 115 km 407+254 (C.da Pantanelli) S.N. | Via Von Platen S.N. | Viale Epipoli S.N. | Cassibile (SS 115 km 397+122) S.N. | SS 124 km 115+973 (C.da Tremilia) S.N. | Via Elorina S.N.

Viale Teracati 32 | SS 115 km 407+254 (C.da Pantanelli) S.N. | Via Von Platen S.N. | Viale Epipoli S.N. | Cassibile (SS 115 km 397+122) S.N. | SS 124 km 115+973 (C.da Tremilia) S.N. | Via Elorina S.N. Sortino: Via M. Giardino (SP Sortino-Melilli) S.N.

Provincia di Trapani