Guerra all’abbandono di rifiuti a Priolo: 5 denunciati nell’area PIP, tra gli scarti anche amianto

PRIOLO GARGALLO – Prosegue a ritmo serrato la linea dura della Polizia Municipale di Priolo Gargallo contro il degrado ambientale e l’abbandono incivile di spazzatura sul territorio comunale. L’ultima operazione degli agenti ha portato all’identificazione di cinque persone, tutte residenti a Priolo, sorprese a sversare illecitamente scarti all’interno dell’area PIP (Piano Insediamenti Produttivi).

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Tra il materiale abbandonato nell’area artigianale sono stati rinvenuti anche fogli e frammenti di amianto, sostanza altamente tossica e pericolosa per la salute pubblica. Per i cinque responsabili, oltre alle salatissime sanzioni amministrative previste dal codice dell’ambiente, scatterà automaticamente la denuncia alla Procura della Repubblica.

L’operazione rientra in un più ampio piano d’azione che negli ultimi mesi ha già permesso di individuare e verbalizzare decine di incivili, grazie alla sinergia tra la rete di videosorveglianza ad alta definizione installata dall’amministrazione comunale, i pattugliamenti quotidiani e le preziose segnalazioni inoltrate dai cittadini.