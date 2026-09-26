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Pallamano: la Teamnetwork Albatro Nexgen cede al Romagna ma mostra segnali di crescita

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IMOLA – Sconfitta esterna ma prestazione incoraggiante per la Teamnetwork Albatro Nexgen, che sul parquet di Imola cede il passo al più esperto Romagna con il punteggio di 36-25. Nonostante la battuta d’arresto, la formazione siracusana guidata in panchina da coach Lorenzo Martelli — mordanese doc, omaggiato e premiato dalla società di casa prima del fischio d’inizio — ha messo in mostra evidenti progressi rispetto alla gara d’esordio.

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I giovani blu-arancio hanno interpretato con personalità la prima frazione di gioco, tenendo botta colpo su colpo e rintuzzando con efficacia i tentativi di allungo del sette di casa, chiudendo il primo tempo sotto di quattro lunghezze sul 15-11.

Nella ripresa, la maggiore esperienza del Romagna e un pizzico di imprecisione al tiro dei siracusani — unita ad alcune parate decisive dell’estremo difensore emiliano — hanno permesso ai padroni di casa di allungare progressivamente nel punteggio fino a gestire il margine di sicurezza nei minuti finali.

Nonostante il passivo, in casa Albatro si stringe con fiducia attorno a un gruppo giovanissimo nato dal vivaio dell’Academy, per il quale questo campionato rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di maturazione tecnica e caratteriale. Tra i singoli si distingue la prova realizzativa di Pavani, autore di 7 reti.

IL TABELLINO

ROMAGNA – TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN 36-25 (15-11)

  • Romagna: Martini, Laghi 2, Lega 4, Pirazzoli 5, Zanoni, Tondini, Rotaru 2, Mazzini 1, Ramondini 2, Zavagli 3, Rossi 8, Pereira 1, Rinaldo, Redaelli, Folli 2, Rontini 6. All.: Gennaro Di Matteo.
  • Teamnetwork Albatro Nexgen: Cacciatore, Giulietti, Malandrino, Calvo 1, Alfieri 1, Giuffrida 3, Pavani 7, Romano, Bandiera 3, D’Alberti, Scollo 3, Sortino 3, Fontana, Schiavone 4. All.: Lorenzo Martelli.
  • Arbitri: Serena Gattel e Asja Novesi.

Tag: pallamano, Teamnetwork Albatro, Albatro Nexgen, Romagna Pallamano, pallamano Siracusa, Lorenzo Martelli, Imola, sport Siracusa, Academy Albatro, campionato pallamano

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