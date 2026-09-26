Siracusa-Modica, Cacciola carica gli azzurri: «Azzerata la penalizzazione, ora vogliamo i tre punti»

SIRACUSA – In vista della sfida casalinga contro il Modica — valida per la quinta giornata del girone I di Serie D —, il tecnico del Siracusa, Gaspare Cacciola, ha tracciato il bilancio di una settimana intensa che ha visto gli azzurri azzerare la pesante penalizzazione iniziale di 7 punti.

Ripercorrendo il recente tris di gare, chiuso con i pareggi esterni a Vibo Valentia e Praia a Mare e l’affermazione interna in extremis contro il Gela, Cacciola si è detto soddisfatto del ruolino di marcia della squadra:

«Considerate le due trasferte impegnative e la gara casalinga col Gela, fare 8 punti in un ciclo così serrato è un risultato di cui essere fieri. Questi ragazzi meritano solo elogi e sostegno per la determinazione dimostrata» ha dichiarato il tecnico siracusano.

Sgombrato il campo dalle preoccupazioni per i casi influenzali e gli acciacchi fisici che avevano ridotto le rotazioni nelle ultime uscite, l’allenatore ha confermato il pieno recupero del gruppo, con i rientri fondamentali del capitano e di Costanzo. Cacciola ha inoltre ridimensionato il divario atletico con il Modica emerso nei primi impegni stagionali di Coppa: