Vincenzo Maiorca ai World Skate Games 2026

Vincenzo Maiorca è stato ufficialmente convocato ai World Skate Games 2026, in programma ad Asunción, in Paraguay, dal 10 al 18 ottobre.

Per il pluricampione mondiale ed europeo di pattinaggio, atleta della GSD Città di Priolo Gargallo, la convocazione rappresenta un traguardo straordinario, raggiunto grazie ad anni di impegno, passione e dedizione. Un risultato che è motivo di orgoglio per l’intera comunità priolese.

Un traguardo per la società e il territorio

La convocazione di Vincenzo Maiorca assume un significato importante per la GSD Città di Priolo Gargallo e per tutto il territorio. La partecipazione ai World Skate Games 2026 valorizza il percorso dell’atleta e rappresenta un motivo di orgoglio per la società sportiva e per la comunità di Priolo Gargallo.

Pubblicità

Il sostegno dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Maiorca hanno rivolto all’atleta il loro augurio e il sostegno dell’Amministrazione comunale: «A Vincenzo Maiorca rivolgiamo il nostro più grande in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza internazionale. Tutta la comunità e l’Amministrazione comunale sono al suo fianco e saranno pronte a sostenerlo, certi che saprà rappresentare al meglio il nostro territorio».

L’Amministrazione comunale e la comunità di Priolo Gargallo accompagneranno Vincenzo Maiorca con il loro sostegno in vista dell’appuntamento internazionale, guardando alla sua partecipazione con entusiasmo e orgoglio.