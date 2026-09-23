Priolo Gargallo celebra l’inclusione con “Normalamente”

Priolo Gargallo si prepara a vivere una serata dedicata all’inclusione e all’accessibilità.

L’evento conclusivo di «Normalamente», organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Priolo Gargallo, si terrà domenica 27 settembre alle ore 20 in largo dell’Autonomia Comunale.

Non sarà soltanto una serata conclusiva, ma un momento di restituzione pubblica, riflessione e rilancio delle attività realizzate durante l’Estate Inclusiva e nel corso del 2026 dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Priolo Gargallo.

Un percorso di oltre 50 appuntamenti

Il percorso ha coinvolto oltre 50 appuntamenti in diverse location e attraverso attività differenti: Acquapark, rappresentazioni teatrali dell’INDA, SUP, bowling, interventi assistiti con gli animali, laboratorio di cucina fredda, sala di registrazione musicale, laboratorio di carta riciclata, laboratori creativi, Jet Ski Experience, vela, attività con gli animali, Rifiuthlon, Giochi senza Barriere e Derby dell’Amicizia.

L’accessibilità come diritto

Le attività sono unite dall’idea che l’accessibilità non sia una concessione ma un diritto e che l’inclusione debba diventare una scelta politica e culturale strutturale.

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Gli “Alfieri della Cultura”

Nel corso della serata saranno premiati gli “Alfieri della Cultura”, persone, realtà e istituzioni che hanno dedicato tempo, risorse, competenze e professionalità alla comunità. Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo sottolineano il valore di questo riconoscimento e dell’impegno profuso a favore della comunità.

Una comunità costruita insieme

Il messaggio espresso dagli amministratori è chiaro: una comunità davvero inclusiva e accessibile non è quella che fa qualcosa per le persone con disabilità, ma quella che costruisce qualcosa insieme a loro.