Iacp, Auteri replica a Scorpo: «Nessuna propaganda, parlano gli atti»

SIRACUSA – «Non ho mai detto che la Regione abbia annullato l’avviso o commissariato lo Iacp. Ho contestato una procedura che prevedeva appena cinque giorni per la presentazione delle candidature e ho chiesto alla Regione di verificarla».

Così il deputato regionale Carlo Auteri replica alla presidente dello Iacp di Siracusa, Alessia Scorpo, intervenendo sul confronto relativo all’avviso per l’individuazione del nuovo direttore dell’Istituto autonomo case popolari.

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Secondo Auteri, l’esito della verifica regionale avrebbe comportato la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature e la sospensione delle valutazioni fino alla nuova scadenza.

«Questo è scritto negli atti», sottolinea il deputato, che aggiunge: «Se la procedura non avesse avuto nulla da correggere, la Regione non avrebbe disposto la riapertura dei termini».

Le candidature già presentate

Auteri interviene anche sul mantenimento della validità delle 17 candidature già presentate. «Che restino valide non cambia il punto: viene data ad altri la possibilità di partecipare con tempi più congrui», afferma.

Il parlamentare regionale respinge quindi l’accusa di aver utilizzato la vicenda a fini propagandistici e rivendica il ruolo di controllo esercitato nei confronti dell’amministrazione.

«Scorpo può chiamarla propaganda. Io la chiamo attività di controllo: ho sollevato una questione, la Regione ha verificato e ha disposto una modifica concreta della procedura», dichiara Auteri.

Il riferimento a concorsi e assunzioni

Nel corso della replica, il deputato risponde anche alle dichiarazioni relative ai concorsi e alle assunzioni della precedente gestione dello Iacp.

«Non temo assolutamente nulla. Se esistono anomalie, vengano accertate fino in fondo e, se necessario, trasmesse agli organi competenti. La legalità vale per tutti, ieri come oggi», afferma.

Auteri precisa inoltre di non voler entrare nel terreno delle insinuazioni personali e invita la presidente dello Iacp a trasmettere agli organi competenti eventuali elementi su presunte irregolarità pregresse.

«Se la presidente possiede elementi su irregolarità precedenti, faccia bene ad accertarli e ad adottare tutti gli atti conseguenti», aggiunge.

«La Regione ha ritenuto necessario intervenire»

In conclusione, Auteri ribadisce la propria lettura della vicenda: «Ho chiesto una verifica, la Regione l’ha effettuata e ha ritenuto necessario intervenire sulla procedura».

«Il resto sono polemiche che non mi interessano. Non entrerò nel gioco delle insinuazioni personali. Continuerò a esercitare il mio ruolo di controllo», conclude il deputato regionale.

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