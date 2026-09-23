CAS, allarme sicurezza: mancano i progetti

PALERMO – «Un’audizione surreale». Così Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord, ha definito l’incontro svoltosi in IV Commissione all’Assemblea regionale siciliana sulla situazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

L’audizione, convocata anche su richiesta dello stesso parlamentare, aveva l’obiettivo di fare chiarezza sulla diffida relativa agli interventi urgenti necessari per la mitigazione del rischio lungo la rete autostradale gestita dal CAS.

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Secondo quanto riferito da Lombardo, nel corso della seduta il direttore generale del Consorzio avrebbe comunicato che, a fronte di interventi ritenuti necessari per oltre 32 milioni di euro, risultano attualmente pronti progetti per circa 3 milioni, riferiti a lavori già in corso.

«Nel frattempo, l’assessore regionale alle Infrastrutture ribadisce che senza progetti non è possibile procedere con il finanziamento. È un cortocircuito istituzionale che non possiamo accettare», ha dichiarato il deputato regionale.

Barriere di sicurezza e gallerie

A preoccupare maggiormente è la scadenza indicata dall’ingegnere Placido Migliorino, ormai vicina. «Mancano appena dieci giorni e ancora non abbiamo certezze sull’avvio degli interventi richiesti, in particolare per quanto riguarda le barriere di sicurezza e le gallerie», ha sottolineato Lombardo.

Il parlamentare ha quindi posto il tema delle responsabilità nel caso in cui, alla scadenza prevista, non siano state garantite le condizioni richieste per la sicurezza della circolazione.

«Dopo quella data bisognerà capire chi sarà disposto ad assumersi la responsabilità di consentire la prosecuzione del traffico qualora gli interventi non siano stati realizzati. Noi questa responsabilità non intendiamo assumerla. Prima di qualsiasi altra considerazione viene la sicurezza degli automobilisti e di quanti ogni giorno percorrono le autostrade siciliane», ha aggiunto.

Il Ministero delle Infrastrutture avrebbe inoltre evidenziato che, in assenza dell’attuazione degli interventi prescritti nei tempi stabiliti, dovrà essere valutata anche l’eventuale interdizione al traffico delle infrastrutture interessate.

L’ipotesi del trasferimento della rete allo Stato

Nel corso del suo intervento, Lombardo ha sollevato anche il tema del futuro del CAS e delle ipotesi, emerse negli ultimi giorni, relative a un possibile trasferimento della rete autostradale siciliana allo Stato.

«Ci auguriamo che dietro questi ritardi e queste inadempienze non si stia consumando una partita più grande», ha affermato il deputato. Secondo Lombardo, sarebbe grave se l’incapacità di programmare e realizzare gli interventi necessari diventasse il presupposto per restituire allo Stato uno degli asset infrastrutturali più importanti della Regione Siciliana, con particolare riferimento all’autostrada Messina-Catania.

Negli ultimi giorni è stata avanzata anche la proposta di commissariare il Consorzio e trasferire allo Stato la gestione della rete attualmente affidata al CAS.

«Non facciamo processi alle intenzioni e non anticipiamo conclusioni, ma poniamo una domanda politica precisa: questi ritardi sono soltanto il risultato di inefficienze oppure rischiano di preparare il terreno a una diversa gestione della rete autostradale siciliana?», ha concluso Lombardo.

Il deputato ha quindi chiesto al Governo regionale risposte immediate e atti concreti. «Servono progetti, risorse, cantieri e tempi certi. Non altre rassicurazioni. A dieci giorni dalla scadenza vogliamo risposte e le vogliamo immediatamente», ha concluso.

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