IACP Siracusa, Scorpo risponde ad Auteri: «Nessun annullamento, bando aperto»

Siracusa- La presidente Alessia Scorpo replica alle dichiarazioni di Carlo Auteri: nessun annullamento, nessun nuovo bando e nessun commissariamento. Confermati i 17 candidati e riaperti i termini dell’avviso

La procedura per la direzione generale dell’IACP di Siracusa prosegue. È quanto afferma la presidente Alessia Scorpo nella replica alle dichiarazioni di Carlo Auteri, precisando che la Regione non ha annullato l’avviso, non ha ordinato un nuovo bando e non ha commissariato l’Ente.

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Secondo la ricostruzione fornita dalla presidente, il provvedimento regionale riguarda invece l’allungamento dei termini dello stesso avviso, facendo salve le 17 candidature già presentate.

Riapertura dei termini e valutazioni sospese

La sospensione temporanea delle valutazioni viene presentata dall’IACP come una conseguenza della riapertura dei termini. L’obiettivo, secondo la replica di Scorpo, è consentire eventuali nuove candidature prima di procedere alla valutazione delle domande.

Il termine originario dell’avviso era di cinque giorni. La Regione, riferisce la presidente, ha scelto di ampliare la partecipazione mantenendo valide le candidature già depositate.

La competenza del Consiglio di amministrazione

Secondo quanto riportato nel comunicato, il Dipartimento regionale ha prescritto che sia il Consiglio di amministrazione a deliberare la riapertura dei termini. L’eventuale designazione dovrà essere effettuata dallo stesso Consiglio, su proposta del presidente e dopo l’istruttoria degli uffici, come previsto dal Regolamento dell’IACP.

Commissario ad acta e parere dell’Avvocatura

Sempre secondo la replica della presidente, la Regione ha escluso i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. L’Avvocatura interna, riferisce l’Ente, ha inoltre riconosciuto la legittimità dell’impianto procedurale.

La richiesta di pubblicare la segnalazione

Scorpo rivolge ad Auteri la richiesta di pubblicare integralmente la propria segnalazione, così da consentire ai cittadini di confrontare le contestazioni sollevate con l’esito degli atti ufficiali.

La richiesta, precisa la presidente, è formulata per favorire un confronto diretto sulla documentazione e resta una posizione espressa dalla stessa Scorpo nell’ambito della replica.

Le verifiche su concorsi e assunzioni

Una seconda parte della replica riguarda gli approfondimenti avviati dall’IACP sui concorsi pubblici e sulle assunzioni della precedente gestione.

A seguito dell’accesso agli atti presentato da una partecipante, sono state segnalate possibili anomalie nell’attribuzione dei punteggi. Il Consiglio di amministrazione ha quindi disposto verifiche e richiesto un parere pro veritate sulla regolarità degli atti.

Il comunicato presenta queste attività come iniziative a tutela dell’Ente, dei partecipanti e dell’imparzialità amministrativa, senza anticipare giudizi sull’esito degli accertamenti.

La posizione dell’Ente

Secondo Alessia Scorpo, la procedura per il direttore generale prosegue, gli organi dell’IACP restano operativi e continueranno gli approfondimenti sulla precedente gestione.

L’Ente dichiara inoltre di voler proseguire nell’amministrazione e nella gestione degli alloggi e nella tutela del diritto alla casa.

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