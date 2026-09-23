Spada: più fondi per Asacom e aiuti sul carburante

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Palermo, 23 settembre 2026

Il parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino chiede risorse per l’assistenza scolastica e misure sul prezzo del carburante

Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, è intervenuto in Assemblea Regionale Siciliana per chiedere risorse per il servizio Asacom e misure sul prezzo del carburante.

La richiesta per il servizio Asacom

A Solarino, ha riferito Spada, il servizio per i disabili gravissimi è stato aumentato da 6 a 10 ore.

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Spada ha invitato il Governo Regionale a prevedere, nelle Variazioni di Bilancio, un fondo per consentire ai comuni di garantire il servizio Asacom nelle scuole alle persone che ne hanno diritto e bisogno.

Al centro i problemi quotidiani delle comunità

Nel suo intervento, Spada ha sostenuto la necessità di concentrarsi sui problemi quotidiani delle comunità, tra cui la carenza di risorse per i servizi e il costo del carburante.

Secondo la posizione espressa da Spada, il dibattito politico dovrebbe misurarsi con le difficoltà concrete che riguardano i cittadini, senza perdere di vista le esigenze dei territori.

Spada ha inoltre criticato le dichiarazioni attribuite a Vannacci sulla disabilità, mantenendo il tema all’interno del confronto politico da lui richiamato.

Il prezzo del carburante in Sicilia

Spada ha richiamato anche il prezzo del carburante in Sicilia, indicando la cifra di 2,30 euro al litro.

Nel suo intervento ha fatto riferimento al polo petrolchimico della provincia di Siracusa e alle aree di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa.

Inquinamento, bonifiche e ricadute sulle comunità

Spada ha collegato la questione del prezzo del carburante alle considerazioni sull’inquinamento, sulle bonifiche e sulle ricadute per le comunità delle aree indicate.

Le sue considerazioni riguardano, in particolare, la necessità di tenere insieme le condizioni del territorio e i problemi affrontati ogni giorno dai cittadini.

L’appello ai governi

Spada ha rivolto un appello al Governo Nazionale e al Governo Regionale affinché siano previste risorse e aiuti per i cittadini che affrontano questi problemi.