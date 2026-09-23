Un milione di euro ad Ortigia, Carta: “S’intervenga sulla manutenzione”

Un milione di euro per Ortigia. È lo stanziamento confermato nell’ambito della sessione di bilancio regionale 2026 e destinato a sostenere interventi di manutenzione, infrastrutturali e di miglioramento della viabilità dell’isola.

La misura è stata sostenuta, per il secondo anno consecutivo, dall’onorevole Giuseppe Carta, esponente di Grande Sicilia. «Per il secondo anno consecutivo abbiamo confermato una riserva di risorse per Ortigia – afferma Carta – perché riteniamo che il centro storico di Siracusa debba essere sostenuto con interventi concreti e continuativi. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto dare un indirizzo ancora più preciso: utilizzare queste risorse non soltanto come forma di sostegno, ma soprattutto per intervenire sulla manutenzione, sulle infrastrutture e sulla viabilità dell’isola».

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Lo stanziamento è destinato a interventi di valorizzazione e riqualificazione del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi urbani, il decoro, la viabilità e la fruibilità di Ortigia. Tra le finalità indicate figurano una maggiore sicurezza e vivibilità, una migliore accessibilità e servizi e spazi pubblici più funzionali, a beneficio di residenti, cittadini, attività economiche e visitatori.

«È una novità importante – prosegue Carta – perché significa passare da un sostegno generico a un intervento sempre più concreto sulle esigenze del territorio. Ortigia è un patrimonio storico, culturale e turistico di valore straordinario e proprio per questo ha bisogno di essere tutelata, mantenuta e resa sempre più fruibile».

Le risorse, sollecitate dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, saranno utilizzate in raccordo con l’amministrazione comunale, che dovrà individuare gli interventi prioritari per migliorare la viabilità e la qualità urbana dell’isola.

«Il nostro obiettivo – conclude Carta – è fare in modo che questo milione di euro produca interventi visibili e utili per cittadini, residenti, attività economiche e visitatori. È un impegno che rinnoviamo per il secondo anno e che dimostra la volontà di continuare a investire concretamente su Ortigia e sul futuro di Siracusa».