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L’Albatro fa suo il derby siciliano: Haenna battuta 30-23

La Teamnetwork Albatro supera l’Orlando Haenna in un derby di A Gold combattuto fino alle battute finali
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Seguici e aiutaci a crescerePallamano | Serie A Gold - Albatro vs Haenna - Siracusa 23/09/2026 | © Salvo Barbagallo

La Teamnetwork Albatro fa suo il derby siciliano di A Gold contro l’Orlando Haenna, imponendosi 30-23. Una vittoria costruita al termine di una gara rimasta in equilibrio per almeno 50 minuti, con ritmi non elevati e due squadre capaci di rispondere colpo su colpo.

Il risultato premia la formazione siracusana, ma il punteggio racconta solo l’epilogo di una sfida a lungo incerta. L’Albatro ha dovuto attendere la fase conclusiva per prendere il largo e mettere in sicurezza il successo.

Avvio equilibrato e Djurdjevic protagonista

L’Orlando Haenna approccia bene il derby e firma una buona partenza. La Teamnetwork Albatro reagisce con ordine, ricuce lo svantaggio e riporta la gara sui binari dell’equilibrio, in una prima parte giocata senza strappi.

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A tenere in partita la squadra ospite fino al termine è soprattutto il portiere Djurdjevic, autore di interventi decisivi e protagonista di una prestazione con una percentuale superiore al 40 per cento.

La sua continuità tra i pali consente all’Haenna di restare agganciata alla partita, mentre l’Albatro cerca con pazienza gli spazi per costruire il vantaggio.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa l’Haenna torna con decisione e arriva fino al -1, riaprendo una sfida che sembrava indirizzata verso un nuovo finale punto a punto. È il momento in cui Mateo Garralda richiama la propria squadra e chiede maggiore intensità.

La reazione dell’Albatro è immediata: i siracusani aumentano il ritmo e chiudono gli spazi agli attaccanti ennesi, riuscendo a spezzare l’equilibrio e a costruire il margine decisivo.

Nel finale spicca la prestazione difensiva di Lorentzen. Tra gli uomini allenati da Fabrizio Di Vincenzo, Giovanni Rosso e Zoe Mizzoni sono gli ultimi a mollare e provano fino all’ultimo a tenere in corsa l’Orlando Haenna.

Seconda vittoria consecutiva per i siracusani

Per la Teamnetwork Albatro arriva così la seconda vittoria consecutiva. L’Orlando Haenna resta ancora a zero punti dopo tre partite, ma mostra, secondo quanto emerso dal resoconto, il potenziale per mettere in difficoltà tutte le squadre.

Tabellino

TEAMNETWORK ALBATRO – ORLANDO HAENNA 30-23 (15-13)

SquadraFormazione e marcatoriAllenatore
Teamnetwork AlbatroRiahi, Pivato 2, Kucsera 5, Marino 1, Lorentzen 3, Angiolini 2, Zungri 2, Mazzone 4, Coutinho 2, Baptista 1, Vinci 3, Hermones, Sortino, Guggino 5.All. Mateo Garralda.
Orlando HaennaDjurdjevic, Caruso, Cocco, Emma, Mizzoni 7, Coppola, Calzetta, Ristic 3, Oliva, Dieguez, Bandini 2, Rosso 2, Corrias 3, Pignataro, Orlovskis 6, Merlo.All. Fabrizio Di Vincenzo.
ArbitriCiro Cardone e Luciano Cardone.

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