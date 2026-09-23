L’Albatro fa suo il derby siciliano: Haenna battuta 30-23

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La Teamnetwork Albatro fa suo il derby siciliano di A Gold contro l’Orlando Haenna, imponendosi 30-23. Una vittoria costruita al termine di una gara rimasta in equilibrio per almeno 50 minuti, con ritmi non elevati e due squadre capaci di rispondere colpo su colpo.

Il risultato premia la formazione siracusana, ma il punteggio racconta solo l’epilogo di una sfida a lungo incerta. L’Albatro ha dovuto attendere la fase conclusiva per prendere il largo e mettere in sicurezza il successo.

Avvio equilibrato e Djurdjevic protagonista

L’Orlando Haenna approccia bene il derby e firma una buona partenza. La Teamnetwork Albatro reagisce con ordine, ricuce lo svantaggio e riporta la gara sui binari dell’equilibrio, in una prima parte giocata senza strappi.

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A tenere in partita la squadra ospite fino al termine è soprattutto il portiere Djurdjevic, autore di interventi decisivi e protagonista di una prestazione con una percentuale superiore al 40 per cento.

La sua continuità tra i pali consente all’Haenna di restare agganciata alla partita, mentre l’Albatro cerca con pazienza gli spazi per costruire il vantaggio.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa l’Haenna torna con decisione e arriva fino al -1, riaprendo una sfida che sembrava indirizzata verso un nuovo finale punto a punto. È il momento in cui Mateo Garralda richiama la propria squadra e chiede maggiore intensità.

La reazione dell’Albatro è immediata: i siracusani aumentano il ritmo e chiudono gli spazi agli attaccanti ennesi, riuscendo a spezzare l’equilibrio e a costruire il margine decisivo.

Nel finale spicca la prestazione difensiva di Lorentzen. Tra gli uomini allenati da Fabrizio Di Vincenzo, Giovanni Rosso e Zoe Mizzoni sono gli ultimi a mollare e provano fino all’ultimo a tenere in corsa l’Orlando Haenna.

Seconda vittoria consecutiva per i siracusani

Per la Teamnetwork Albatro arriva così la seconda vittoria consecutiva. L’Orlando Haenna resta ancora a zero punti dopo tre partite, ma mostra, secondo quanto emerso dal resoconto, il potenziale per mettere in difficoltà tutte le squadre.

Tabellino

TEAMNETWORK ALBATRO – ORLANDO HAENNA 30-23 (15-13)