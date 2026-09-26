Messina, nasce il Centro per la Giustizia Riparativa: il 29 settembre il debutto a Palazzo Zanca

MESSINA – Verrà presentato ufficialmente martedì 29 settembre 2026, nel corso del convegno “Il Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Messina. Istituzione, funzioni e prospettive”, il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d’Appello di Messina, istituito in attuazione del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia). L’appuntamento è fissato dalle ore 8:00 alle 13:30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

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L’iniziativa è promossa dal Comune di Messina – guidato dal sindaco Federico Basile e dall’assessoressato alle Politiche Sociali retto da Alessandra Calafiore – e dall’Associazione Spondé ETS, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana.

Un modello di amministrazione condivisa tra Comune, Terzo Settore e Università

Il nuovo presidio territoriale nasce da una virtuosa sinergia tra pubblica amministrazione e Terzo Settore. L’obiettivo è favorire l’incontro, l’ascolto e il dialogo tra le parti coinvolte in un reato, promuovendo percorsi orientati alla responsabilizzazione, alla riparazione del danno e alla ricostruzione dei legami sociali.

Fondamentale anche il ruolo dell’Ateneo peloritano, che pubblicherà a breve i bandi per i nuovi corsi di alta formazione dedicati ai mediatori esperti e mediatori formatori, consolidando l’integrazione tra sistema universitario e riforma della giustizia.

Il programma dei lavori

I lavori del seminario, moderati dal giornalista Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud), si articoleranno in due sessioni principali:

Prima sessione (Dalla riforma Cartabia ai territori): Relazioneranno il dott. Claudio Ferrari (Ministero della Giustizia), la prof.ssa Grazia Mannozzi (Università dell’Insubria) e il prof. Giuseppe Di Chiara (Università di Palermo).

Relazioneranno il dott. Claudio Ferrari (Ministero della Giustizia), la prof.ssa Grazia Mannozzi (Università dell’Insubria) e il prof. Giuseppe Di Chiara (Università di Palermo). Seconda sessione (Esperienze, operatività e formazione): Interverranno la dott.ssa Maria Pia Giuffrida (direttrice scientifica Associazione Spondé ETS) e la prof.ssa Giuseppina Panebianco (UniMe). A seguire, la dott.ssa Carmela Procopio e la dott.ssa Roberta Schneider (referenti per il Comune) presenteranno la Convenzione di amministrazione condivisa, mentre Giuseppe Macaione (coordinatore del Centro) illustrerà funzioni e operatività della struttura.

L’evento attribuisce 2 crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati di Messina ed è riconosciuto ai fini della Formazione Continua degli Assistenti Sociali.