Aeroporto di Catania blindato dalla cenere dell’Etna: voli sospesi fino a mezzogiorno di domenica

CATANIA – Lo stop al traffico aereo sull’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania si allunga. Con la terza nota ufficiale diffusa nella mattinata, la SAC — società di gestione dello scalo di Fontanarossa — ha comunicato l’estensione della sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle ore 12:00 di domani, domenica 27 settembre.

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Inizialmente programmata fino alle 16:00 di oggi, la proroga si è resa inevitabile «a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e dell’attuale direzione dei venti prevalenti», che hanno imposto alle autorità di navigazione aerea la chiusura dei settori di volo C1 e B3.

La SAC invita tutti i passeggeri a non recarsi nello scalo senza aver prima verificato lo stato e la riprotezione del proprio volo direttamente con i vettori aerei.

Corsa ai dirottamenti e voli speciali da Comiso

I disagi registrati fin dalle prime ore dell’alba hanno costretto le compagnie a dirottare decine di collegamenti sugli altri scali dell’Isola: la quota principale è stata assorbita dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino, seguito da Trapani Birgi e Comiso. Caso emblematico il volo intercontinentale Delta da New York, il cui atterraggio era previsto a Catania alle 7:55, toccato terra soltanto alle 10:10 direttamente all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Per fronteggiare l’emergenza, la compagnia Aeroitalia ha annunciato il trasferimento immediato dell’intera operatività della rotta Roma-Catania sullo scalo di Comiso fino alla completa riapertura di Fontanarossa. Contestualmente, la compagnia ha inserito una coppia straordinaria di voli aggiuntivi sulla Capitale sia per la giornata di oggi (Comiso-Fiumicino 18:40 e ritorno alle 21:00) sia per la mattinata di domani (Comiso-Fiumicino 07:10 e ritorno alle 09:30).