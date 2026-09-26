Alessio vince la 68ª edizione del Festival di Castrocaro con l’inedito “Magari mai”

CASTROCARO TERME – È Alessio Pantaleo, in arte semplicemente Alessio, 21enne di Fasano (Brindisi), il vincitore della 68ª edizione del Festival di Castrocaro per Voci Nuove. La finalissima, andata in scena in Piazza D’Armi a Castrocaro Terme-Terra del Sole, ha decretato il trionfo del giovane cantautore pugliese con il suo brano inedito “Magari mai”.

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Con questo successo, Alessio si aggiudica un contratto discografico con l’etichetta Isola degli Artisti, in collaborazione con Warner Music Italy, per la realizzazione e la promozione di due singoli. Il giovane talento — che da quattro anni frequenta il Conservatorio studiando pianoforte e canto pop, dopo una formazione nel mondo del musical — ha superato una selezione iniziale di oltre 200 candidati e ha sbaragliato la concorrenza degli altri sette finalisti esibitisi dal vivo con una band residente.

Piazza d’onore e incetta di riconoscimenti per la Sicilia: la seconda classificata è infatti la cantautrice Miriam Malluzzo, di Palma di Montechiaro (Agrigento), in gara con il brano “Santa Rosalia”. A lei sono andati sia il Premio Web, assegnato dal pubblico da casa, sia il prestigioso Premio della Critica intitolato al Maestro Peppe Vessicchio. Terzo gradino del podio per il campano Rever (Vittorio Piscicelli) con la sua “Stasera”.

La serata, arricchita dalle esibizioni degli ospiti Serena Brancale, Delia, Fiat131 e Mary Tartaglione, ha confermato il rilancio della storica kermesse romagnola nata nel 1957, celebre trampolino di lancio per pilastri della musica italiana come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Zucchero, Nek e Fiorella Mannoia.