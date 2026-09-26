A Melilli nasce “CIVITAS CURA”: al via il laboratorio permanente di formazione aperto alla cittadinanza

MELILLI – Investire sulle persone, sulle competenze e sulla qualità delle relazioni per far crescere la comunità. Con questa visione il Comune di Melilli lancia “CIVITAS CURA – Comunicare, comprendere, servire”, il nuovo progetto di formazione permanente promosso nell’ambito dell’Area della Formazione e delle Politiche Internazionali e inserito nell’indirizzo strategico dell’Amministrazione guidata dal Sindaco, On. Giuseppe Carta.

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Superando il modello tradizionale dei corsi riservati esclusivamente al personale dell’Ente, CIVITAS CURA si propone come un percorso multidisciplinare e aperto: coinvolgerà infatti dipendenti comunali, lavoratori delle società partecipate, ma anche cittadini, professionisti, imprese e realtà sociali del territorio.

Il programma si articolerà in un ciclo di incontri affidati a figure di spicco del panorama professionale ed accademico che metteranno gratuitamente le proprie competenze al servizio della collettività. Tra i relatori figurano lo psicologo Roberto Cafiso, il giornalista ed esperto di comunicazione Carmelo Miduri, il medico Antonino Rizzo, il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Gianni Spinella e il Segretario Generale del Comune di Melilli Salvatore Marco Puglisi.

Primo appuntamento: lunedì 28 settembre

Il percorso prenderà ufficialmente il via lunedì 28 settembre 2026, alle ore 16:00, presso la Sala di Lettura della Biblioteca Comunale di Melilli, con il convegno inaugurale: “MAGNIFICA HUMANITAS E MURI RELAZIONALI – L’autenticità umana nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

Dopo le introduzioni del Sindaco Giuseppe Carta e della Dirigente dell’Area Risorse Umane Enza Marchica, il tema sarà approfondito da Don Salvo Spataro (Direttore dell’ISSR “San Metodio” di Siracusa) e dal Prof. Avv. Daniel Amato (Vice Segretario Generale del Comune di Melilli e docente di Sociologia del Diritto). I lavori saranno moderati dall’Assessore alla Cultura, Agatino Mirko Aloisio.