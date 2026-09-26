Giornate europee del Patrimonio: visite gratuite a Siracusa

In concomitanza con le Giornate europee del patrimonio, a Siracusa sarà possibile visitare in maniera gratuita tre siti tutti nel centro storico. Oggi e domani (sabato 26 e domenica 27 settembre) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 saranno aperti alla fruizione pubblica l’ipogeo di piazza Duomo, il museo del cinema in piazzetta Cavalieri di Malta e la Wunderkammer “Naturalia ed Mirabilia” in via Gargallo. L’iniziativa è inserita in un più complesso progetto che serve a proteggere il patrimonio rinnovandolo e reinventandolo.